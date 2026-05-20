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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: बुधवार, 20 मई 2026 (18:25 IST)

गुजरात टूरिज्म में रोजगार का सुनहरा मौका, निःशुल्क टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण का प्रारंभ

गुजरात टूरिज्म फ्री गाइड ट्रेनिंग
गुजरात अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, भव्य स्थापत्य और प्राकृतिक सुंदरता के कारण दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर साल यहां लाखों पर्यटक राज्य की संस्कृति और परंपरा का अनुभव करने आते हैं। इन पर्यटकों को सटीक, वैज्ञानिक और दिलचस्प जानकारी मिल सके, इस उद्देश्य से गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड (TCGL) द्वारा एक अनोखा 'प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड' प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक राज्य के युवाओं के लिए यह एक शानदार और सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।

विशेषज्ञों द्वारा 14 दिनों का गहन व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण

इस विशेष कार्यक्रम के तहत चयनित उम्मीदवारों को 14 दिनों का विशेष व्यावहारिक (प्रैक्टिकल) और सैद्धांतिक (थ्योरीकल) प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश के अग्रणी और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा यह ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें उम्मीदवारों को गुजरात के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की विस्तृत जानकारी देने के साथ-साथ, गाइडिंग कौशल, पेशेवर व्यवहार और पर्यटकों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने की कला सिखाई जाएगी।

प्रशिक्षण के बाद आधिकारिक गाइड के रूप में रोजगार का उत्तम अवसर

यह 14 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद युवाओं को आधिकारिक टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रमाणपत्र और काम करने का अवसर मिलेगा। इस पहल से राज्य के पर्यटन उद्योग को व्यावसायिक मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने के नए द्वार खुलेंगे। विशेष रूप से जो युवा कम्युनिकेशन स्किल (संवाद कौशल) में अच्छे हैं और पर्यटन क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह उज्ज्वल भविष्य की गारंटी बन सकता है।

पूरी तरह से निःशुल्क कोर्स और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

राज्य के अधिक से अधिक युवा इस योजना का लाभ उठा सकें, इसके लिए गुजरात सरकार द्वारा इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरी तरह से निःशुल्क यानी मुफ्त रखा गया है। इस प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को गुजरात पर्यटन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://gujarattourism.com/forms/guide-tourist.html पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि

गुजरात पर्यटन निगम द्वारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई, 2026 तय की गई है। राज्य सरकार के इस सराहनीय प्रयास से गुजरात के पर्यटन विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। यदि आप भी गुजरात की गौरवशाली विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समय सीमा चूके बिना तुरंत आवेदन करना फायदेमंद रहेगा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
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