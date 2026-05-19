गुजरात में IAS अधिकारियों का बड़ा फेरबदल, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना

गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले, नई नियुक्तियों और अतिरिक्त प्रभार सौंपने के संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत बीए शाह का स्थाई तबादला किया गया है, जबकि 2014 बैच के IAS अधिकारी अरविंद वी. को वित्त विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आर्द्रा अग्रवाल और डॉ. रतनकंवर एच. गढवीचरण जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

डॉ. रतनकंवर गढवीचरण को न्यूट्रिशन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

वर्तमान में गांधीनगर में कमिश्नर ऑफ हेल्थ (रूरल) और नेशनल हेल्थ मिशन के एक्स-ऑफिसियो मिशन डायरेक्टर के रूप में कार्यरत डॉ. रतनकंवर एच. गढवीचरण को सरकार द्वारा एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अब 'कमिशनर, न्यूट्रिशन मिशन' का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। प्रशासनिक सुगमता के लिए सरकार द्वारा इस पद को राज्य सरकार के 'सेक्रेटरी' (सचिव) के समकक्ष घोषित किया गया है।

IAS बीए शाह का स्थाई तबादला और आर्द्रा अग्रवाल को नई जिम्मेदारी

अब तक गांधीनगर के सेटलमेंट कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के रूप में सेवा दे रहे IAS बीए शाह, जो भूमि सुधार कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, उनका अब स्थाई रूप से कमिश्नर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स और एक्स-ऑफिसियो सेक्रेटरी (राजस्व विभाग) के पद पर तबादला किया गया है। बीए शाह के तबादले के कारण खाली हुई सेटलमेंट कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की जगह का अतिरिक्त प्रभार जीएडी (प्लानिंग) की सेक्रेटरी IAS आर्द्रा अग्रवाल को सौंपा गया है।

वित्त विभाग में अरविंद वी. की नियुक्ति : डॉ. प्रशांत जीलोवा प्रभार से मुक्त

वर्ष 2014 बैच के IAS अधिकारी अरविंद वी. को सचिवालय, गांधीनगर में वित्त विभाग (बजट) के संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी के साथ-साथ उन्हें अहमदाबाद के एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस नई प्रशासनिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप अब IAS डॉ. प्रशांत जीलोवा स्टेट टैक्स के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

Edited By : Chetan Gour