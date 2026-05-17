अमित शाह ने गुजरात में विकास कार्यों की समीक्षा की, CM भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल

Prime Minister Narendra Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। उनकी 6 दिवसीय यात्रा में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को यूएई गए थे और अब वो नीदरलैंड पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान नीदरलैंड सरकार ने 11वीं सदी के दुर्लभ अनैमंगलम ताम्रपत्र (तांबे की प्लेटें) भारत को लौटा दिए हैं, जो तमिल और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये ऐतिहासिक कलाकृतियां दक्षिण भारत के महान चोल राजवंश से संबंधित हैं। इतिहासकारों का मानना ​​है कि ये ताम्रपत्र 18वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच औपनिवेशिक शासन के दौरान नीदरलैंड ले जाए गए थे।