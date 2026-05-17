अमित शाह ने गुजरात में विकास कार्यों की समीक्षा की, CM भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल
गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर के निरंतर एवं समग्र विकास के लिए लगातार सक्रिय हैं। उनकी अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई बैठक में मुख्मंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में ‘रमशे बालक-खीलशे बालक’ अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। अमित शाह ने अभियान के प्रभारी और सह-प्रभारियों के साथ संवाद करते हुए जरूरतमंद बच्चों तक खिलौने पहुंचाने की इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे सामाजिक अभियान बेहद महत्वपूर्ण हैं।
अहमदाबाद में अमितभाई की अध्यक्षता में ‘अखंड आनंद’ और ‘सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट’ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन्होंने गीता, रामायण तथा ‘अखंड आनंद’ जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक साहित्य के अधिक व्यापक प्रसार को लेकर मार्गदर्शन दिया।