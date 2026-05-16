अमित शाह का दो दिवसीय गुजरात दौरा आज से: गांधीनगर-अहमदाबाद को मिलेंगे नए प्रोजेक्ट्स, IT पार्क का करेंगे उद्घाटन

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां वे अहमदाबाद और गांधीनगर में विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 10:00 बजे वे एसजी हाईवे पर कर्णावती क्लब के पास स्थित दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र (साउथ वेस्ट जोन) के कार्यालय में म्युनिसिपल कमिश्नर और कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में 'गांधीनगर लोकसभा हरियाली लोकसभा' के तहत वृक्षारोपण, विकास कार्यों, तालाबों को आपस में जोड़ने (इंटरलिंकिंग) और उनके नवीनीकरण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

एसजी हाईवे और माणसा नगरपालिका के विकास कार्यों पर चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों के साथ गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें एसजी हाईवे के विकास पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, गांधीनगर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली माणसा नगरपालिका के तालाबों, अस्पतालों और अन्य जनकल्याणकारी कार्यों की भी अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के भी उपस्थित रहने की संभावना है।

चुनावों में जीत के बाद पहला दौरा और विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा

हाल ही में असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार गुजरात आ रहे हैं। 16 मई को उनकी अध्यक्षता में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक होगी। इसके साथ ही लोकसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों के कामकाज और 'अखंड आनंद' व 'सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट' के कार्यों को लेकर भी विशेष बैठकें आयोजित की गई हैं।

नवनिर्वाचित पार्षदों और अभियान के प्रभारियों से मुलाकात

गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे अनूठे अभियान “रमशे बालक – खीलशे बालक” (खेलेगा बच्चा - खिलेगा बच्चा) के तहत खिलौना संग्रह अभियान के प्रभारियों और सह-प्रभारियों के साथ गृह मंत्री संवाद करेंगे। इसके अलावा, वे घाटलोडिया, वेजलपुर, साबरमती और नारणपुरा विधानसभा क्षेत्रों से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नवनिर्वाचित पार्षदों (काउंसिलरों) के साथ भी शिष्टाचार मुलाकात करेंगे और उनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे।

17 मई को मधुर डेयरी के नए प्लांट और आईटी पार्क का उद्घाटन

दौरे के दूसरे दिन यानी 17 मई को अमित शाह अहमदाबाद के त्रागड में गणेश हाउसिंग द्वारा निर्मित “मिलियन माइंड्स टेक पार्क” आईटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गांधीनगर जिले के दशेला में मधुर डेयरी द्वारा निर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन, इन्फोसिटी में एनआईडी (NID) के इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर (IIC) का लोकार्पण और गांधीनगर महानगरपालिका के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया जाएगा।