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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :भोपाल/नई दिल्ली , गुरुवार, 14 मई 2026 (20:41 IST)

Kailash Vijayvargiya : दिल्ली में अमित शाह से मिले CM मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय के पोस्ट से एमपी की सियासत में खलबली

Mohan Yadav Amit Shah meeting
मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। इसी बीच मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दिल्ली यात्रा और कैलाश विजयवर्गीय के पोस्ट ने प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली दौरे के दौरान अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक को औपचारिक बताया गया, लेकिन प्रदेश में लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा संगठन और सरकार के स्तर पर संभावित बदलावों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं पहले से ही गर्म हैं।
 
क्या लिखा कैलाश विजयवर्गीय ने विजयवर्गीय ने अपने पोस्ट में संत कबीर का प्रसिद्ध दोहा शेयर किया- 
 
“काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में प्रलय होएगी, बहुरि करेगा कब।”
 
इस पोस्ट के सामने आते ही राजनीतिक विश्लेषक और भाजपा कार्यकर्ता इसके अलग-अलग मायने निकालने लगे। इंदौर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक इस पोस्ट की चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि विजयवर्गीय का यह संदेश सरकार और संगठन में जल्द होने वाले फैसलों की ओर इशारा हो सकता है।
मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। इसी बीच मध्यप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है।

विस्तार की संभावनाएं तेज

प्रदेश में पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं। कई विधायकों और नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं हैं, जबकि कुछ विभागों में फेरबदल की अटकलें भी सामने आ रही हैं। ऐसे समय में कैलाश विजयवर्गीय का यह पोस्ट राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यों में संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर सक्रियता बढ़ा रहा है। मध्यप्रदेश में भी सरकार के प्रदर्शन और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।  Edited by : Sudhir Sharma
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