NEET-UG 2026 Leak Probe : पेपर लीक मामले में पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर गिरफ्तार, अब तक 9 गिरफ्तारियां

Central Bureau of Investigation ने NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुणे की एक वरिष्ठ शिक्षिका को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर हैं और उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2026 परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था।

सीबीआई ने बताया कि आरोपी को दिल्ली में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया है कि मनीषा मंधारे को बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्नपत्रों तक पूरी पहुंच थी। जांच एजेंसी के मुताबिक अप्रैल 2026 के दौरान आरोपी ने पुणे की ही एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे के जरिए NEET अभ्यर्थियों को जोड़ने का काम किया। मनीषा वाघमारे को 14 मई को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

सीबीआई की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पुणे स्थित मनीषा मंधारे के घर पर विशेष कोचिंग क्लास चलाई जा रही थी। यहां छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल बताए और लिखवाए गए थे। छात्रों को इन सवालों को कॉपी में नोट करने और किताबों में मार्क करने के निर्देश दिए गए थे। जांच में पाया गया कि इन सवालों में से अधिकांश 3 मई 2026 को आयोजित वास्तविक NEET-UG परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाते थे।

देशभर में सीबीआई की छापेमारी

पिछले 24 घंटों के दौरान सीबीआई ने देशभर में छह जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। फिलहाल जब्त सामग्री की विस्तृत जांच जारी है।

यह मामला 12 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से मिली शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में NEET-UG 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक का आरोप लगाया गया था।

अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार

सीबीआई अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से पांच आरोपियों को अदालत में पेश कर सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

जांच एजेंसी के अनुसार अब तक की जांच में केमिस्ट्री और बायोलॉजी पेपर लीक के कथित स्रोत और छात्रों को जोड़ने वाले बिचौलियों की भूमिका का पता चला है। सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच विशेष टीमों के जरिए लगातार जारी है और निष्पक्ष एवं पेशेवर जांच सुनिश्चित की जाएगी। Edited by : Sudhir Sharma