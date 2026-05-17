CNG Price Hike : CNG की कीमतों में लगी आग, दिल्ली-NCR में फिर महंगी हुई CNG, 48 घंटे में दूसरी बार बढ़े दाम

दिल्ली-एनसीआर के लोगों पर महंगाई का एक और झटका लगा है। सीएनजी (CNG) की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। रविवार को सीएनजी के दाम में 1 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की गई, जिसके बाद दिल्ली में अब सीएनजी 80.09 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में नई कीमत 88.70 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है।

बीते 48 घंटों में यह दूसरी बढ़ोतरी है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में रोजाना सफर करने वाले लोगों और सार्वजनिक परिवहन पर असर पड़ने की संभावना है। इससे पहले 15 मई को भी सीएनजी की कीमतों में संशोधन किया गया था। इसी दिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी करीब 3-3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गया।

क्यों बढ़ रहे हैं ईंधन के दाम?

विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। यह समुद्री मार्ग दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर भारत समेत कई देशों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों पर पड़ रहा है। Edited by : Sudhir Sharma