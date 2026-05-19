प्लेऑफ में जगह पक्की करने वाली तीसरी टीम बनी गुजरात टाइटंस

Gold standard for consistency



th playoff appearance in seasons for Gujarat Titans



Will they lift their nd #TATAIPL title? #TATAIPL | #KhelBindaas pic.twitter.com/vZnLAxEl4I — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2026

सोमवार को मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद में था लेकिन मैच का नतीजा कुछ ऐसा आया कि गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में शामिल होने वाली तीसरी टीम बन गई। गुजरात को हाल ही में कोलकाता से ईडन में 29 रनों की शर्मनाक हार मिली थी। लेकिन पिछली कुछ जीतें गुजरात के लिए काफी काम आई।खासकर दिल्ली के खिलाफ मिली एक रन की जीत जिसने 2 महत्वपूर्ण अंक दिए। इस मैच में डेविड मिलर ने 2 गेंदों में 2 रन की दरकार पर कुलदीप को वापस भेज दिया था और अंतिम गेंद पर एक भी रन नहीं बना पाए थे। गुजरात टाइटंस ने कुल 13 मैच में 8 जीत और 5 हार के साथ 16 अंक प्राप्त किए हैं। वह अगर अगला मैच हार भी जाती है तो भी प्लेऑफ खेलेगी। इसका कारण यह है कि पंजाब, चेन्नई, राजस्थान या दिल्ली में से कोई भी 16 का अंक नहीं छू सकता। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई को हराकर गुजरात की राह आसान कर दी। सनराइजर्स हैदराबाद के भी 16 अंक हो गए हैं। जीटी अभी भी 16 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है और अगला मैच 21 मई को अपने घर पर चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेगी।गुजरात टाइटंस के इस मुकाम पर होने का सबसे बड़ा कारण है संतुलन। सांई सुदर्शन और शुभमन गिल औरेंज कैप की दौड़ में पहले दो नंबर पर हैं और कगिसो रबाड़ा पर्पल कैप की दौड़ में तीसरे नंबर पर है। यही नहीं मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाड़ा बिंदी गेंदें डालने में अव्वल है। दोनों ने अब तक 130 से ज्यादा बिंदी गेंदें डाली है। जिससे बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा है।