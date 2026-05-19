रीवाबा जडेजा ने डिजिटल माध्यम से जनगणना में लिया हिस्सा, जानें गुजरात में जनगणना का क्या है शेड्यूल?
गुजरात सरकार की सबसे युवा मंत्री और क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा ने राष्ट्रीय जनगणना के तहत 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) प्रक्रिया में भाग लिया है। 35 वर्षीय रीवाबा, जो वर्तमान में गुजरात की शिक्षा राज्यमंत्री (प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा) हैं, ने भारत सरकार के डिजिटल पोर्टल का उपयोग करके अपने कार्यालय से ही ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकीं रीवाबा जडेजा ने इस डिजिटल प्रक्रिया के दौरान कुल 33 प्रश्नों के उत्तर दिए। विवरण पूरा करने के बाद उन्होंने राज्य के नागरिकों से इस आधुनिक मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
गुजरात में चल रही इस जनगणना के लिए 'स्व-गणना' का पहला चरण 17 मई से शुरू हो चुका है, जो 31 मई, 2026 तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करके की थी। राज्य के नागरिक भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार, संपत्ति और सुख-सुविधाओं से जुड़े 33 सवालों के जवाब खुद ऑनलाइन भर सकते हैं।
इस डिजिटल चरण के समाप्त होने के बाद 1 जून, 2026 से फील्ड वर्क का पहला चरण शुरू होगा, जिसके तहत 1 लाख से अधिक जनगणना कर्मी मोबाइल ऐप (HLO App) के जरिए घर-घर जाकर मकानों की सूची तैयार करेंगे।जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2026 तक गुजरात की आबादी लगभग 74.5 मिलियन (7.45 करोड़) पहुंचने का अनुमान है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि 2027 की जनगणना रिपोर्ट में की जाएगी।
इससे पहले, साल 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात की कुल आबादी 6,04,39,692 थी, जिसमें अहमदाबाद सबसे अधिक आबादी (लगभग 7.2 मिलियन) वाला जिला रहा और उसके बाद सूरत का नंबर आता है। जामनगर उत्तर सीट से विधायक और वर्तमान कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री रीवाबा जडेजा ने लोगों से अपील की है कि वे 31 मई तक घर बैठे ऑनलाइन विवरण भरकर एक मजबूत भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें