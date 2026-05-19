रीवाबा जडेजा ने डिजिटल माध्यम से जनगणना में लिया हिस्सा, जानें गुजरात में जनगणना का क्या है शेड्यूल?

गुजरात सरकार की सबसे युवा मंत्री और क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा ने राष्ट्रीय जनगणना के तहत 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) प्रक्रिया में भाग लिया है। 35 वर्षीय रीवाबा, जो वर्तमान में गुजरात की शिक्षा राज्यमंत्री (प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा) हैं, ने भारत सरकार के डिजिटल पोर्टल का उपयोग करके अपने कार्यालय से ही ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार का विवरण दर्ज किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकीं रीवाबा जडेजा ने इस डिजिटल प्रक्रिया के दौरान कुल 33 प्रश्नों के उत्तर दिए। विवरण पूरा करने के बाद उन्होंने राज्य के नागरिकों से इस आधुनिक मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।



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इससे पहले, साल 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात की कुल आबादी 6,04,39,692 थी, जिसमें अहमदाबाद सबसे अधिक आबादी (लगभग 7.2 मिलियन) वाला जिला रहा और उसके बाद सूरत का नंबर आता है। जामनगर उत्तर सीट से विधायक और वर्तमान कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री रीवाबा जडेजा ने लोगों से अपील की है कि वे 31 मई तक घर बैठे ऑनलाइन विवरण भरकर एक मजबूत भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

Edited By : Chetan Gour