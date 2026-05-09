गुजरात में 1 जून से जनगणना का प्रारंभ, प्रत्येक परिवार से पूछे जाएंगे 33 प्रश्न

Gujarat Census 2026: गुजरात में आगामी 1 जून से 30 जून, 2026 के दौरान जनगणना की महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस 'हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन' के तहत सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर परिवार की जानकारी एकत्र करेंगे। हालांकि, इस बार नागरिकों की सुविधा के लिए 17 मई से 31 मई तक 'सेल्फ एन्यूमरेशन' (Self Enumeration) सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से लोग ऑनलाइन खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। जो लोग ऑनलाइन विवरण भर देंगे, उनके घर आने वाले कर्मचारी केवल जानकारी की पुष्टि करेंगे, जिससे समय की बचत होगी।

डिजिटल मैपिंग और 'डिजी डॉट' तकनीक का उपयोग

इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता इसे पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। प्रत्येक घर को डिजिटल मानचित्र (Map) पर एक 'डिजी डॉट' (Digi Dot) के रूप में अंकित किया जाएगा। इस जियो-टैगिंग तकनीक से भविष्य में आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और सटीक मतदाता सूची तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कागज के बजाय मोबाइल एप्लिकेशन और पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, जिससे रियल-टाइम डेटा प्राप्त हो सकेगा।

प्रगणकों का प्रशिक्षण और सरकार का बजट नियोजन

इस विशाल कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी और प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। 10 मई से 15 मई के बीच लाखों प्रगणकों (Enumerators) और पर्यवेक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा आर्थिक प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें राज्य स्तर पर 10 लाख रुपए और जिला स्तर पर 5 लाख रुपए तक के बजट का आवंटन आईटी उपकरणों और वाहनों के खर्च के लिए किया गया है।

परिवार से पूछे जाने वाले 33 मुख्य प्रश्न

जनगणना के दौरान प्रगणकों द्वारा प्रत्येक परिवार से कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों में घर की बनावट (दीवार, छत और फर्श की सामग्री), परिवार के सदस्यों की संख्या, पीने के पानी और बिजली का स्रोत, शौचालय की सुविधा और रसोई के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन जैसी बुनियादी जानकारी शामिल है। इसके अलावा, आधुनिक जीवनशैली से संबंधित उपकरण जैसे टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल और वाहनों का विवरण भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

आपसे कौन से 33 सवाल पूछे जाएंगे?

जब एन्यूमरेटर आपके घर आएगा (या आप खुद फॉर्म भरेंगे), तो आपको नीचे दिए गए 33 जरूरी सवालों के जवाब देने होंगे:

हाउस नंबर या सेंसस नंबर

हाउस नंबर

घर का मेन फ्लोरिंग मटीरियल (जैसे सीमेंट, ग्रेनाइट या मार्बल)

घर की दीवार का मटीरियल

घर की छत का मटीरियल

घर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है

घर की अभी की हालत

परिवार के कुल सदस्यों की संख्या

परिवार के मुखिया का नाम

परिवार के मुखिया का जेंडर

जाति (जनरल, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, या OBC)

घर का ओनरशिप स्टेटस (अपना या किराए का)

घर में कुल कमरों की संख्या

परिवार में शादीशुदा जोड़ों की संख्या

पीने के पानी का मेन सोर्स

पीने के पानी की अवेलेबिलिटी (घर के अंदर या बाहर)

बिजली का मेन सोर्स

टॉयलेट की अवेलेबिलिटी

टॉयलेट का टाइप

सीवरेज और वेस्ट वॉटर डिस्पोजल सिस्टम

बाथरूम की अवेलेबिलिटी

घर में गैस कनेक्शन है या नहीं? खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन

रेडियो या ट्रांजिस्टर की उपलब्धता

टीवी की उपलब्धता

इंटरनेट कनेक्शन (एक्सेस) है या नहीं

लैपटॉप या कंप्यूटर

रेगुलर टेलीफोन

मोबाइल या स्मार्टफोन

साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल

कार, जीप या वैन

मुख्य अनाज

संपर्क के लिए आपका मोबाइल नंबर

Edited by: Vrijendra Singh Jhala