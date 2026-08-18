लगता है डांस करने का समय आ गया... सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल की बात सुन हंस पड़े CJI सूर्यकांत!

CJI Surya Kant, Kapil Sibal news: सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस चलता है, तो माहौल काफी गंभीर होता है। लेकिन मंगलवार को कोर्ट रूम नंबर-1 में शिवसेना विवाद की सुनवाई के दौरान अचानक संगीत गूंजने लगा। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ऐसी चुटीली टिप्पणी की कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत पूरा कोर्ट रूम ठहाकों से गूंज उठा।

डांस करने का टाइम आ गया...

कोर्ट रूम नंबर-1 में शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच तीखी कानूनी बहस चल रही थी। तभी अचानक बाहर से तेज संगीत की आवाजें कोर्ट रूम के भीतर तक आने लगीं। गंभीर माहौल के बीच अचानक बजे इस म्यूजिक पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे लगता है अब डांस करने का समय आ गया है। पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है। लगता है किसी ने चुनाव जीत लिया है। सिब्बल का यह अंदाज़ सुनते ही वहां मौजूद वकील और जज अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

जब सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट आने के लिए चलना पड़ा पैदल

मस्ती का सिलसिला यहीं नहीं रुका। सिब्बल ने जजों को अपना 'पैदल सफर' भी सुना डाला। उन्होंने बताया कि दोपहर में सड़कों पर इतना जाम था कि उनकी कार आगे बढ़ ही नहीं सकी और उन्हें मथुरा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल ही भागना पड़ा। इस पर बेंच में मौजूद जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की कि बाहर डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) फल-फूल रही है! सिब्बल ने भी तुरंत हाजिरजवाबी दिखाई, हां, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं… कम से कम इस कोर्ट में तो फल-फूल ही रही है।

CJI सूर्यकांत ने सुनाया 'लेट नाइट कॉल' का किस्सा

हंसी-मजाक के इस दौर में मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने चुनाव से जुड़ा एक मजेदार वाकया सुनाते हुए बताया कि उन्हें देर रात (बल्कि बहुत देर रात!) चुनाव से जुड़ी किसी अर्जी पर तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए एक-दो फोन आए थे। इस पर सिब्बल ने सिर हिलाते हुए कहा कि आजकल अदालत के सामने ऐसे-ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं, जिनका इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से दूर-दूर तक कोई लेना-देना ही नहीं होता।