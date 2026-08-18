  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. pakistani-beauty-cream-mercury-poisoning-maharashtra-health-crisis
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: मुंबई , Tuesday, 18 August 2026 (18:29 IST)

पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम में पारे का ज़हर? महाराष्ट्र के गांवों में चेहरे की चमक बनी आफत, 100 से ज्यादा लोग गंभीर बीमार

'पारा विषाक्तता' से गुर्दे और दिमाग पर पड़ रहा असर

pakistani beauty cream mercury poisoning
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (18:44 IST)
google-news
Pakistani beauty creams mercury toxicity: महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों से स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। गोरा होने की चाहत में संदिग्ध और अवैध रूप से बिक रही ब्यूटी क्रीमों का इस्तेमाल करने से 100 से अधिक लोग गंभीर पारा विषाक्तता (Mercury Toxicity) का शिकार हो चुके हैं।

अकोला, नासिक, संभाजीनगर, नागपुर और पुणे जैसे जिलों में तंत्रिका रोग विशेषज्ञों (Neurologists) के पास ऐसे कई युवा मरीज पहुंचे हैं, जो अनिद्रा, पैरों में तेज जलन, मांसपेशियों में दर्द, झटके, याददाश्त में कमी और गुर्दे (Kidney) की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। जांच में पाया गया कि मरीजों के रक्त में पारे (Mercury) का स्तर सामान्य सीमा से 10 से 40 गुना तक अधिक था।

मामला क्या है? अकोला और नासिक से शुरू हुआ सिलसिला
यह पूरा मामला तब सामने आया जब अकोला जिले के मूर्तिजापुर स्थित गोरेगांव के ऋषिकेश धोरे और कुछ अन्य ग्रामीण गंभीर लक्षणों के साथ अकोला शहर के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. नितिन वीरवानी के पास पहुंचे। मरीजों की शिकायत थी कि उन्हें रात में नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन रहता है और पैरों में तेज जलन के साथ झनझनाहट महसूस होती है।

डॉ. वीरवानी द्वारा की गई पूछताछ में पता चला कि इन सभी मरीजों ने हाल ही में स्थानीय दुकानों से त्वचा को निखारने का दावा करने वाली क्रीम खरीदी थी। इसी तरह अकोला की एक 30 वर्षीय महिला के मामले में, जब उसने क्रीम लगाना शुरू किया तो शुरुआती दिनों में चेहरा साफ हुआ, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद चेहरे पर खुजली, त्वचा का सूखना और पैरों में झुनझुनी होने लगी। रक्त परीक्षण में महिला के शरीर में पारे का स्तर सामान्य से 10 गुना अधिक निकला और उसमें CASPR-2 प्रतिरक्षी (Antibodies) पाए गए।

नासिक के डॉ. राहुल बाविस्कर और संभाजीनगर के डॉ. आनंद सोनी ने भी पाया कि कई मरीजों में पारे के कारण शरीर का इम्युनिटी सिस्टम भ्रमित हो गया, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं (Nerve cells) पर हमला होने लगा और कुछ मरीजों के गुर्दे भी प्रभावित हुए।

पाकिस्तानी कनेक्शन या भारत में फर्जी मैन्युफैक्चरिंग?

जांच में जिन क्रीमों के नाम मुख्य रूप से सामने आए हैं, उनमें कथित रूप से पाकिस्तान निर्मित 'गोरी कॉस्मेटिक्स' (Goree Cosmetics), 'गोल्डन स्टार कॉस्मेटिक्स' और 'शाहीन कॉस्मेटिक्स की फेस फ्रेश गोल्ड प्लस' शामिल हैं।
  1. एफडीए (FDA) की सख्त कार्रवाई: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने इन क्रीमों को असुरक्षित घोषित कर पूरे राज्य में छापेमारी शुरू की है। संभाजीनगर में जब्त सैंपलों की लैब जांच में पारे का स्तर तय सीमा से 18 से 40 गुना अधिक पाया गया।
  2. ATS जांच की मांग: क्रीमों के पैकेट पर कोई बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं थी। चूंकि यह संदिग्ध उत्पाद अवैध रूप से सीमाओं के पार से आ रहा है या भारत में ही इसका फर्जी निर्माण हो रहा है, इसलिए एफडीए ने मामले की गहन जांच के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) से भी संपर्क किया है।
  3. ग्रे मार्केट का जाल: छापेमारी में 70 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त किया गया है। हालांकि, दुकानदारों के पास मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट जैसे थोक बाजारों से खरीद के कोई बिल या दस्तावेज नहीं मिले, जिससे इसके मुख्य वितरकों (Suppliers) तक पहुंचना बड़ी चुनौती बना हुआ है।

क्रीम में पारा क्यों मिलाया जाता है और यह कितना खतरनाक है?

भारत के 'औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून' (Drugs and Cosmetics Act) के तहत कॉस्मेटिक्स में पारे की अधिकतम अनुमत सीमा 1 ppm (Part Per Million) है। लेकिन सस्ते और तात्कालिक नतीजे देने के लिए अवैध निर्माता इसमें पारे की अत्यधिक मात्रा मिला देते हैं।
pakistani beauty cream mercury poisoning

खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रखें?

  • अज्ञात और बिना लेबल वाले उत्पादों से बचें: जिस क्रीम पर निर्माता का नाम, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट या सामग्री (Ingredients) की सूची न हो, उसे भूलकर भी न खरीदें।
  • इंस्टेंट फेयरनेस के दावों से सावधान रहें: जो क्रीम 7 से 10 दिनों में रंग गोरा करने का दावा करती है, उसमें खतरनाक केमिकल्स होने की संभावना सबसे अधिक होती है।
  • लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें: यदि किसी फेयरनेस क्रीम का उपयोग करने के बाद अनिद्रा, पैरों में जलन, कंपन या त्वचा की समस्या हो, तो तुरंत क्रीम का इस्तेमाल बंद करें और न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से जांच कराएं।
महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन ने अब तक मुंबई, परभणी, नासिक और संभाजीनगर सहित कई जिलों में एफआईआर दर्ज की है। जनता से अपील की गई है कि वे ऐसी अप्रमाणित क्रीमों के झांसे में न आएं और केवल अधिकृत व लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही सौंदर्य प्रसाधन खरीदें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
झारखंड में JSSC CGL परीक्षा रद्द : छात्रों की जीत के बाद क्यों राहुल गांधी के नारों से गूंजा रांची, बैकफुट पर आई हेमंत सरकार, बीजेपी क्यों रह गई पीछे?

नितिन नवीन की टीम में 2 मुस्लिम, जानिए कौन हैं तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली?

नितिन नवीन की टीम में 2 मुस्लिम, जानिए कौन हैं तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली?Nitin Navin Team BJP Muslim Leaders: भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और नए चेहरों को शामिल करने की रणनीति के तहत नितिन नवीन की टीम में दो प्रमुख मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली को टीम में शामिल कर पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है।

Jio Prime : ₹300 में सालभर रिचार्ज की टेंशन खत्म! 20 अगस्त से मिलेगा सब्सक्रिप्शन, ₹299 वाला प्लान रहेगा जारी

Jio Prime : ₹300 में सालभर रिचार्ज की टेंशन खत्म! 20 अगस्त से मिलेगा सब्सक्रिप्शन, ₹299 वाला प्लान रहेगा जारीमोबाइल रिचार्ज के बढ़ते खर्च से बचना चाहते हैं तो जियो प्राइम ग्राहकों को एक साल की कीमत की गारंटी देगा। ₹300 की एकमुश्त सदस्यता लेकर ग्राहक अपने मौजूदा जियो प्लान की आज की कीमत 5 सितंबर 2027 तक लॉक कर सकेंगे। यानी प्राइम सदस्य अपने प्लान को पूरे सदस्यता काल में मौजूदा कीमत पर ही रिचार्ज कर पाएंगे।

BJP की नई टीम का ऐलान: स्मृति ईरानी-वसुंधरा राजे की वापसी, पीयूष गोयल बने कोषाध्यक्ष

BJP की नई टीम का ऐलान: स्मृति ईरानी-वसुंधरा राजे की वापसी, पीयूष गोयल बने कोषाध्यक्षभाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को अपनी नई टीम का एलान कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे की भी राष्‍ट्रीय राजनीति में वापसी हुई है। उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया।

Twisha Sharma Death Case: CBI की 636 पन्नों की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, रिटायर्ड जिला जज और बेटे को बनाया आरोपी

Twisha Sharma Death Case: CBI की 636 पन्नों की चार्जशीट में बड़ा खुलासा, रिटायर्ड जिला जज और बेटे को बनाया आरोपीभोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को 636 पन्नों की चार्ज शीट दाखिल कर दी। इस मामले में जांच एजेंसी ने रिटायर्ड जिला न्यायाधीश गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपी बनाया है। दोनों के खिलाफ बीएनएस और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

CJP कार्यकर्ता के पिता की पीट-पीटकर जान ली, बंगाल में सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाना पड़ा भारी, दीपके ने साधा निशाना

CJP कार्यकर्ता के पिता की पीट-पीटकर जान ली, बंगाल में सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाना पड़ा भारी, दीपके ने साधा निशानाCJP Worker Father Murder in West Bengal: पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'स्कूल ठीक करो' एक सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था को उजागर करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाने वाले कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज के पिता मुहम्मद माफिक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भारी बवाल मचा हुआ है।

CJP आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, पुलिस बलप्रयोग की जांच के लिए हाईलेवल कमेटी, उधर सरकारी स्कूल में बदली तस्वीर

CJP आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, पुलिस बलप्रयोग की जांच के लिए हाईलेवल कमेटी, उधर सरकारी स्कूल में बदली तस्वीरकॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से 20 जुलाई को दिल्ली में आयोजित 'संसद चलो मार्च' के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस बलप्रयोग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने की बात कही है। हालांकि, CJP ने समिति के गठन को लेकर अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। पार्टी का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट समिति गठित करता है तो उसके सभी सदस्य पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए।

पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम में पारे का ज़हर? महाराष्ट्र के गांवों में चेहरे की चमक बनी आफत, 100 से ज्यादा लोग गंभीर बीमार

पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम में पारे का ज़हर? महाराष्ट्र के गांवों में चेहरे की चमक बनी आफत, 100 से ज्यादा लोग गंभीर बीमारPakistani beauty creams mercury toxicity: महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों से स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। गोरा होने की चाहत में संदिग्ध और अवैध रूप से बिक रही ब्यूटी क्रीमों का इस्तेमाल करने से 100 से अधिक लोग गंभीर पारा विषाक्तता (Mercury Toxicity) का शिकार हो चुके हैं।

झारखंड में JSSC CGL परीक्षा रद्द : छात्रों की जीत के बाद क्यों राहुल गांधी के नारों से गूंजा रांची, बैकफुट पर आई हेमंत सरकार, बीजेपी क्यों रह गई पीछे?

झारखंड में JSSC CGL परीक्षा रद्द : छात्रों की जीत के बाद क्यों राहुल गांधी के नारों से गूंजा रांची, बैकफुट पर आई हेमंत सरकार, बीजेपी क्यों रह गई पीछे?झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल (JSSC CGL) परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों की बड़ी जीत हुई है। जानिए राहुल गांधी की चिट्ठी का असर, बीजेपी की नाकामी और परीक्षा रद्द होने से उठे 'कहीं खुशी, कहीं गम' के राजनीतिक और सामाजिक मायने।

PM E-DRIVE Scheme : इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर बढ़ी सब्सिडी की अवधि, जानें किसे मिलेगा कितना फायदा

PM E-DRIVE Scheme : इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर बढ़ी सब्सिडी की अवधि, जानें किसे मिलेगा कितना फायदाकेंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली PM E-DRIVE Scheme की अवधि दो साल के लिए बढ़ा दी है। सरकार ने योजना को अब 31 मार्च 2028 तक जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही योजना का कुल बजट भी 1,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 11,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

Panoramic Sunroof वाली सस्ती SUVs, फीचर्स भी हैं कमाल

Panoramic Sunroof वाली सस्ती SUVs, फीचर्स भी हैं कमालअब Panoramic Sunroof सिर्फ महंगी और लग्जरी SUVs तक सीमित नहीं रह गया है। भारतीय बाजार में कई ऐसी किफायती कारें मौजूद हैं, जिनमें 15 लाख रुपए से कम कीमत में यह प्रीमियम फीचर मिलता है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कॉम्पैक्ट SUV के साथ CNG कार भी शामिल है।

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhone

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhoneApple सितंबर 2026 में अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकता है। कंपनी के आगामी लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार सबसे बड़ा आकर्षण Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है।

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोन

Google Pixel 11 Series Launch की लॉन्चिंग डेट, कन्फर्म 7 साल के अपडेट के साथ आएंगे नए Pixel फोनGoogle अपनी नई Pixel 11 Series को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। Apple और Samsung को टक्कर देने की तैयारी में कंपनी अपने हार्डवेयर बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही Google आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मोर्चे पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Gemini AI के नए और अपग्रेडेड मॉडल पेश कर सकता है।

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

Apple Foldable iPhone : इस साल आ सकता है Apple का पहला फोल्डेबल iPhone, 12GB RAM और 5800mAh बैटरी समेत मिल सकते हैं ये फीचर्सApple का पहला फोल्डेबल iPhone इस साल लॉन्च हो सकता है। कंपनी के इस बहुप्रतीक्षित फोल्डेबल फोन को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही हैं। अब लग्जरी स्मार्टफोन निर्माता Caviar की ओर से सामने आई नई जानकारी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। हालांकि, Apple ने अभी तक फोल्डेबल iPhone के फीचर्स या लॉन्च को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है।