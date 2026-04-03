Census 2027: घर बैठे ऑनलाइन भरें अपनी जनगणना का फॉर्म; जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा तरीका और आखिरी तारीख

भारत सरकार ने आगामी 2027 की जनगणना के लिए स्व-गणना (Self-Enumeration) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब आपको अपने घर पर जनगणना अधिकारियों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है; आप स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

ध्यान दें कि स्व-गणना की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026 तय की गई है। समय सीमा समाप्त होने से पहले अपनी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है।

स्व-गणना के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

स्टेप 1: पोर्टल पर लॉगिन करें

सबसे पहले आधिकारिक स्व-गणना पोर्टल पर जाएं। वेबसाइट पर नीचे स्क्रॉल करें और ‘स्व-गणना कैसे करें’ (How to Self-Enumerate) लिंक पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश चुनना होगा और कैप्चा कोड भरना होगा।

स्टेप 2: मोबाइल वेरिफिकेशन (OTP)

सत्यापन के बाद 'Welcome Page' खुलेगा। यहाँ परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपके फोन पर एक OTP आएगा, जिसे भरकर अपनी पसंदीदा भाषा चुनें।

स्टेप 3: पते का विवरण

अगले चरण में आपको अपने जिले का नाम, एरिया पिन कोड और इलाके की जानकारी भरकर अपना पता सत्यापित (Verify) करना होगा।

स्टेप 4: घर की स्थिति की जानकारी

'Save & Next' पर क्लिक करने के बाद पोर्टल आपसे आपके मकान से जुड़ी जानकारी मांगेगा, जैसे:

फर्श, दीवारों और छत के निर्माण में इस्तेमाल सामग्री।

मकान की वर्तमान स्थिति (Condition of the house)।

स्टेप 5: समीक्षा और फाइनल सबमिट

फॉर्म पूरा भरने के बाद एक 'Review Page' खुलेगा। अपनी सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। यदि सब सही है, तो 'Final Submit' पर क्लिक करें।

महत्वपूर्ण नोट: प्रक्रिया पूरी होने पर आपको मोबाइल पर एक पुष्टिकरण (Confirmation) मैसेज प्राप्त होगा। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

स्व-गणना के फायदे?

सटीकता: आप स्वयं जानकारी भरते हैं, जिससे गलती की गुंजाइश कम होती है।

सुविधा: घर बैठे अपनी सुविधानुसार कभी भी फॉर्म भर सकते हैं।

समय की बचत : जनगणना कर्मियों के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और भीड़भाड़ या व्यक्तिगत संपर्क से भी बचा जा सकता है।

अपील : अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं या सर्वर डाउन होने से बचने के लिए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे 15 अप्रैल 2026 से पहले ही अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें। Edited by : Sudhir Sharma