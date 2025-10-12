उत्‍तराखंड के CM धामी का बड़ा ऐलान, वनकर्मियों को मिलेगा आवास भत्‍ता

Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : उत्तराखंड में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का जिम्मा संभाले वनकर्मियों के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वनकर्मियों को आवासीय भत्ता देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और दुर्गम चौकियों पर तैनाती के दौरान उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है और ऐसे में उनके परिवार के लिए अलग से आवास व्यवस्था करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है।

उन्होंने कहा कि दूरस्थ और दुर्गम चौकियों पर तैनाती के दौरान उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है और ऐसे में उनके परिवार के लिए अलग से आवास व्यवस्था करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वनकर्मी राज्य की बहुमूल्य वन संपदा और वन्यजीवों की रक्षा में दिन-रात कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं।

धामी ने कहा, सरकार ने इस कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि दुर्गम क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां तैनात वनकर्मियों को आवासीय भत्ता प्रदान किया जाए। शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां यह सुविधा लागू होगी। धामी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं।

