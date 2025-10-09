गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (14:59 IST)

इस साल 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए केदारनाथ धाम में दर्शन

16 lakh devotees visited Kedarnath
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं भव्य बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का ही परिणाम है कि इस वर्ष अब तक 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर लिए हैं। मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है।
 
एक अन्य पोस्ट में धामी ने लिखा- जनपद चमोली में स्थित श्री बदरीनाथ धाम करोड़ो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को शांति और भक्ति का अद्वितीय अनुभव मिलता है। अपने उत्तराखण्ड आगमन पर संस्कृति, विश्वास और भक्ति के प्रतीक श्री बदरी विशाल के दर्शन अवश्य करें।
 
रेलमंत्री वैष्णव से मुलाकात : एक अन्य पोस्ट में धामी ने कहा- नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर प्रदेश में रेल अवसंरचना के विकास के संबंध में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री से देहरादून एवं हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए इनके विस्तार व सुदृढ़ीकरण के साथ ही हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण के पूर्ण व्ययभार का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया। रेल मंत्री ने देहरादून-टनकपुर साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में तीन बार संचालित किए जाने पर सहमति प्रदान की है। 
 
साथ ही टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना के संरेखण में अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को भी जोड़ने की संभावनाओं पर विचार करने और टनल के साथ-साथ सड़क का प्रावधान करने एवं ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को पूर्णतः बंद करते हुए इस भूमि के सभी अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया। रेलमंत्री ने सभी प्रस्तावों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। 
