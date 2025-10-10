शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Trump didnt receive Nobel Peace Prize despite repeated requests, White House furious, Donald Trump remains silent
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (19:15 IST)

मांगने से भी नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, व्हाइट हाउस भड़का, डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी

Trump did not receive Nobel Peace Prize
Trump did not receive Nobel Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दावे किए, लेकिन उन्हें दुनिया का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं मिला। फिलहाल ट्रंप की इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन, व्हाइट हाउस नोबेल समिति के फैसले से भड़क गया है। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। 
 
क्या कहा व्हाइट हाउस ने : व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने को लेकर X पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे। युद्ध समाप्त करते रहेंगे और लोगों की जानें बचाते रहेंगे। उनका दिल एक मानवतावादी है। वे अपनी इच्छाशक्ति के बल कुछ भी कर सकते हैं। चेउंग ने कहा कि नोबेल समिति ने साबित कर दिया कि वे राजनीति को शांति से ऊपर रखते हैं।
 
ट्रंप ने किया था आक्रामक प्रचार : उल्लेखनीय है कि ट्रम्प ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आक्रामक रूप से प्रचार किया था। इसी सप्ताह उन्होंने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए युद्धविराम और बंधक समझौते की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार के लिए अपना दावा मजबूत करने के लिए ट्रंप लगातार भारत-पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा करते रहे हैं। उनकी इस बात को पाकिस्तान ने तो स्वीकार किया, लेकिन भारत ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। 
 
हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार के फैसले को लेकर रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उन्होंने शुक्रवार सुबह अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर गाजा समझौते का जश्न मनाते समर्थकों के तीन वीडियो जरूर पोस्ट किए। हालांकि 9 अक्टूबर को कहा था कि मुझे लगता है कि वे मुझे यह पुरस्कार नहीं देंगे। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Medical Store : बिना फार्मासिस्ट मेडिकल चलाया तो 3 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है नया आदेश

Medical Store : बिना फार्मासिस्ट मेडिकल चलाया तो 3 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है नया आदेशमध्यप्रदेश में अब मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट का रहना अनिवार्य है। गैर पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दवा बेचने पर कार्रवाई होगी। अगर बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो 3 महीने की जेल के साथ ही 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी देना होगा। स्टेट फॉर्मेसी काउंसिल ने निर्देश जारी कर मेडिकल स्टोर, अस्पताल और काउंसिल को चेतावनी जारी की है।

very shocked : 3 दिन बाद जूता कांड पर CJI बीआर गवई ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे लिए भुला दिया गया अध्याय

very shocked : 3 दिन बाद जूता कांड पर CJI बीआर गवई ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे लिए भुला दिया गया अध्यायCJI बीआर गवई के कोर्ट रूम में सोमवार को 71 वर्षीय एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता कांड के 3 दिन बाद चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस मुद्दे पर बात की। वकील पिछले महीने खजुराहो में विष्णु प्रतिमा की पुनर्स्थापना से जुड़ी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से नाराज था। उन्होंने कहा है कि 'जो कुछ हुआ उससे बहुत स्तब्ध था।'

प्रोपेगंडा मेडिसिन माफियाओं ने बढ़ाया मरीज का मर्ज, कमजोर कानून ने ड्रग माफियाओं को किया मजबूत

प्रोपेगंडा मेडिसिन माफियाओं ने बढ़ाया मरीज का मर्ज, कमजोर कानून ने ड्रग माफियाओं को किया मजबूतहिमाचल के बद्दी, पंजाब में मोहाली, जालधंर और महाराष्‍ट्र के शहरों में संचालित हो रही प्रोपेगंडा मेडिसिन कंपनियां

हरियाणा-IPS सुसाइड, CM से बोलीं IAS पत्नी- ये मर्डर, सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं

हरियाणा-IPS सुसाइड, CM से बोलीं IAS पत्नी- ये मर्डर, सुसाइड नोट में नाम होने के बाद भी FIR दर्ज नहींहरियाणा के IPS वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद उनकी पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने हरियाणा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सुसाइड नोट में बड़े अफसरों के नाम होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि आरोपी सशक्त अधिकारी जांच को प्रभावित कर रहे हैं।

Transfer Gmail to Zoho Mail: Gmail छोड़ अमित शाह ने अपनाया Zoho Mail, जानिए स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Transfer Gmail to Zoho Mail: Gmail छोड़ अमित शाह ने अपनाया Zoho Mail, जानिए स्विच करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेसTransfer Gmail to Zoho Mail: भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपनी आधिकारिक और निजी ईमेल के लिए Gmail के बजाय Zoho Mail का उपयोग शुरू करना, देश में डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। Zoho Mail, एक भारतीय कंपनी होने के नाते, अपने सख्त गोपनीयता मानकों और मेड इन इंडिया समाधानों के कारण सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह बदलाव उन आम यूजर्स के लिए भी एक प्रेरणा है जो अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर अधिक सतर्क रहना चाहते हैं।

और भी वीडियो देखें

यूपी में 'व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद' से बेटियों का बढ़ा आत्मविश्वास

यूपी में 'व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद' से बेटियों का बढ़ा आत्मविश्वासUttar Pradesh News : मिशन शक्ति 5.0 के तहत योगी सरकार ने बालिकाओं के स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को सशक्त करने की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह (3 से 11 अक्टूबर) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी महिला व बाल देखरेख संस्थानों में 'व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद' कार्यक्रम ने बालिकाओं में मासिक धर्म स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति नई चेतना जगाई।

घबराइए मत, सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथ

घबराइए मत, सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से बातचीत करते हुए कहा, घबराइए मत, हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। हर पीड़ित की शिकायत का प्रभावी निस्तारण कराया जाएगा। यह सरकार की प्राथमिकता है। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निस्तारण कराएं।

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया, शक हो तो US से भी पूछ लेना

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया, शक हो तो US से भी पूछ लेनाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

Cough Syrup : फिर 1 साल के मासूम को लिख दिया मौत का कफ सिरप, ये कारनामा किया इंदौर के सरकारी अस्‍पताल ने

Cough Syrup : फिर 1 साल के मासूम को लिख दिया मौत का कफ सिरप, ये कारनामा किया इंदौर के सरकारी अस्‍पताल नेडॉक्‍टर ने 1 साल के बच्‍चे को प्रतिबंधित कॉम्‍बिनेशन सीपीएम और पीपीई का कॉम्‍बिनेशन लिख डाला। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह दवाई सरकारी अस्‍पताल के ड्यूटी डॉक्‍टर ने बकायदा अस्‍पताल के लेटरहेड पर लिखकर प्रिस्‍क्राइब की है। वेबदुनिया को एक्‍सक्‍लूसिवली यह खबर अपनी पड़ताल के दौरान हाथ लगी। इसी ड्रग कॉम्‍बिनेशन की वजह से 33 बच्‍चों की मौत का मामला पूरे देश में बवाल मचा रहा है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com