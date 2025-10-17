भूपेंद्र पटेल की नई टीम में 26 मंत्री, यह दिग्गज संभालेंगे गुजरात की कमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गुजरात में नई कैबिनेट का विस्तार किया। इस बार 25 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें सिर्फ 6 पुराने चेहरों को दोहराया गया है। हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है।

Gujrat Bhupendra Patel new cabinet : गुजरात के मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल में 25 मंत्रियों को शामिल किया। उन्होंने हर्ष संघवी को उपमुख्‍यमंत्री के रूप में अपनी कैबिनेट में शामिल किया है।

भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई टीम में सिर्फ 6 चेहरों को रिपिट किया है। मंत्रिमंडल में सौराष्ट्र-कच्छ से 9 मंत्री बनाए गए हैं। मध्य गुजरात से 6 और उत्तर गुजरात से 5 मंत्री बनाए गए। अहमदाबाद से दर्शना वाघेला मंत्री बनी हैं। दक्षिण गुजरात से 4 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। जानिए भूपेंद्र पटेल ने अपनी कैबिनेट में किन लोगों को जगह दी है।

भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में इन चेहरों को मिली जगह

हर्ष संघवी ने राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। वे पहले भी भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में गृहराज्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं।

राज्यपाल ने जीतू भाई वाघाणी को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वे गुजरात में भाजपा की कमान संभाल चुके हैं।

गणदेवी से भाजपा विधायक नरेश पटेल ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली।

पोरबंदर से भाजपा विधायक अर्जुन मोढवाड़िया को भी मंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ दिलाई गई। वे 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।

डॉ प्रद्युमन वाजा को राज्यपाल ने मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वे कोडिनार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे।

राज्यपाल देवव्रत वाजपेयी ने अहमदाबाद की असरवा सीट से विधायक चुनी गई दर्शन वाघेला को पद और गोपनियता की शपथ दिलाई।

पुरषोत्तम सोलंकी, प्रफुल्ल पैंसेरिया, कुंवरजीभाई बावलिया और ऋषिकेश पटेल को भी मिली नई कैबिनेट में जगह।

कनु देसाई, पीसी बरंडा, कांति अमृतिया और कौशिक वेकारिया को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।

रीवा बा जाडेजा, डॉ.जयराम गामित, त्रिकमभाई छंगा और ईश्वरसिंह पटेल भी भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री बने।

मनीषा वकील, प्रवीण माली, स्वरूपजी ठाकोर और संजयसिंह महीडा को भी राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई।

राज्यपाल ने कमलेश पटेल, रमन सोलंकी और रमेश कटारा को भी पद और गोपनियता की शपथ दिलाई।

