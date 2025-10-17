शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गांधीनगर , शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (13:24 IST)

भूपेंद्र पटेल की नई टीम में 26 मंत्री, यह दिग्गज संभालेंगे गुजरात की कमान

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गुजरात में नई कैबिनेट का विस्तार किया। इस बार 25 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें सिर्फ 6 पुराने चेहरों को दोहराया गया है। हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है।

gujrat cabinet
Gujrat Bhupendra Patel new cabinet : गुजरात के मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल में 25 मंत्रियों को शामिल किया। उन्होंने हर्ष संघवी को उपमुख्‍यमंत्री के रूप में अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। 
 
भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई टीम में सिर्फ 6 चेहरों को रिपिट किया है। मंत्रिमंडल में सौराष्ट्र-कच्छ से 9 मंत्री बनाए गए हैं। मध्य गुजरात से 6 और उत्तर गुजरात से 5 मंत्री बनाए गए। अहमदाबाद से दर्शना वाघेला मंत्री बनी हैं। दक्षिण गुजरात से 4 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। जानिए भूपेंद्र पटेल ने अपनी कैबिनेट में किन लोगों को जगह दी है।
 
भूपेंद्र पटेल कैबिनेट में इन चेहरों को मिली जगह
  • हर्ष संघवी ने राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। वे पहले भी भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में गृहराज्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं।
  • राज्यपाल ने जीतू भाई वाघाणी को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वे गुजरात में भाजपा की कमान संभाल चुके हैं।
  • गणदेवी से भाजपा विधायक नरेश पटेल ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली।
  • पोरबंदर से भाजपा विधायक अर्जुन मोढवाड़िया को भी मंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ दिलाई गई। वे 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।
  • डॉ प्रद्युमन वाजा को राज्यपाल ने मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वे कोडिनार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे।
  • राज्यपाल देवव्रत वाजपेयी ने अहमदाबाद की असरवा सीट से विधायक चुनी गई दर्शन वाघेला को पद और गोपनियता की शपथ दिलाई। 
  • पुरषोत्तम सोलंकी, प्रफुल्ल पैंसेरिया, कुंवरजीभाई बावलिया और ऋषिकेश पटेल को भी मिली नई कैबिनेट में जगह।
  • कनु देसाई, पीसी बरंडा, कांति अमृतिया और कौशिक वेकारिया को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई।
  • रीवा बा जाडेजा, डॉ.जयराम गामित, त्रिकमभाई छंगा और ईश्वरसिंह पटेल भी भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री बने।
  • मनीषा वकील, प्रवीण माली, स्वरूपजी ठाकोर और संजयसिंह महीडा को भी राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई।
  • राज्यपाल ने कमलेश पटेल, रमन सोलंकी और रमेश कटारा को भी पद और गोपनियता की शपथ दिलाई।
दीवाली से पहले मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई वाले कुबेरों पर गाज, नौकरी में रहते कमाई अकूत दौलत

दीवाली से पहले मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई वाले कुबेरों पर गाज, नौकरी में रहते कमाई अकूत दौलतमध्यप्रदेश दीवाली से पहले लोकायुक्त छापे में काली कमाई के कुबेरों के ठिकानों से मिली अकूत संपत्ति का खुलासा होने से हर कोई हैरान है। लोकायुक्त छापे की जद में आए रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर पर जेपी मेहरा के पास से जिस तरह से कोरोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, इससे इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि दोनों ही अफसरों ने नौकरी के दौरान किस कदर का भ्रष्टाचार किया होगा। सवाल यह है कि सरकार की नाक के नीचे बैठे अफसरों ने करोड़ों की काली कमाई का साम्राज्य खड़ किया लेकिन सरकार और जांच एजेेंसियों की नजर नही गई।

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नाम

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नामBihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में करीब 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बड़े नेता भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।

Naxal : छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने डाले हथियार

Naxal : छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने डाले हथियारछत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 170 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन में कुल 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता बताया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांव

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांवबिहार विधानसभा में सेलिब्रिटी वाली सियासत चरम पर है। वोटरों को रिझाने के लिए सभी राजनीति दलों इस बार भोजपुरी स्टार पर अपना दांव लगा रहे है। दो दिन पहले भाजपा की सदस्यता लेने वाली भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर को पार्टी ने अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। मधुबनी के रहने वाली 25 साल की भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर 14 अक्टूबर को भाजपा की सदस्यता ली और पार्टी ने उन्हें अब चुनावी मैदान में उतार दिया है।

रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बताया

रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बतायाट्रंप के भारत द्वारा रूस से तेल नहीं खरीदने संबंधी दावे पर देश में सियासी घमासान, क्या बोला MEA

होस्‍टल गर्ल्‍स पर फिदा हो रहे इंदौरी अंकल, लड़कों से नहीं, अंकल- ऑटोवालों की अश्‍लील हरकतों से तंग आईं कॉलेज की लड़कियां

होस्‍टल गर्ल्‍स पर फिदा हो रहे इंदौरी अंकल, लड़कों से नहीं, अंकल- ऑटोवालों की अश्‍लील हरकतों से तंग आईं कॉलेज की लड़कियांआमतौर पर लड़कियां मनचलों लड़कों की छींटाकशी और छेड़खानी से परेशान रहती हैं। लेकिन इंदौर में लड़कियां अंकल और उम्रदराज लोगों की मजनूगिरी से परेशान हैं। कई इंदौरी अंकल इन दिनों कॉलेज छात्राओं को देखकर मचल रहे हैं और छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

LIVE: गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का विस्तार, हर्ष सांघवी बने डिप्टी सीएम

LIVE: गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का विस्तार, हर्ष सांघवी बने डिप्टी सीएमLatest News Today Live Updates in Hindi :गुजरात के मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल का शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। राज्यपाल 26 मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपथ दिला सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले ही भूपेंद्र पटेल को छोड़कर राज्य के सभी मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया था। पल पल की जानकारी...

Weather Update : उत्तर भारत में रात में गुलाबी ठंड का अहसास, दिन में कैसा है मौसम?

Weather Update : उत्तर भारत में रात में गुलाबी ठंड का अहसास, दिन में कैसा है मौसम?Weather Update : उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। रात में गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है।

हरिओम वाल्मिकी के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, परिवार की आंखों में दर्द के साथ था सवाल

हरिओम वाल्मिकी के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, परिवार की आंखों में दर्द के साथ था सवालRahul Gandhi meets Hariom Valmiki Family : कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हरिओम वाल्मिकी के घर पहुंचे और आधे घंटे तक हरिओम के परिजनों से की मुलाकात। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था - क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है? हरिओम वाल्मिकी की रायबरेली में पीट पीटकर हत्या की गई थी।

भाजपा विधायक गोपीचंद पडालकर की लड़कियों को सलाह, जिम ना जाएं, घर पर ही करें योग

भाजपा विधायक गोपीचंद पडालकर की लड़कियों को सलाह, जिम ना जाएं, घर पर ही करें योगMaharashtra BJP MLA Controversial Statement : महाराष्ट्र के भाजपा विधायक गोपीचंद पडालकर ने कॉलेज जाने वाली लड़कियों को जिम ना जाने और घर में ही योग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि वहां कौन ट्रेनिंग दे रहा है और क्या साजिश चल रहा है?

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
