शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (21:50 IST)

मोजाम्बिक में नाव दुर्घटना में 3 भारतीयों की मौत, 5 को बचाया गया

Mozambique
मोजाम्बिक में एक नाव दुर्घटना में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। एक घायल हो गया जबकि 5 अन्य को बचा लिया गया। भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को यह जानकारी दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भारतीय मिशन ने बेरा बंदरगाह के पास हुई नाव दुर्घटना में ‘तीन भारतीय नागरिकों सहित सभी लोगों की मृत्यु पर गहरी संवेदना’ व्यक्त की।
भारतीय उच्चायोग ने बताया कि यह दुर्घटना बीरा बंदरगाह के पास उस समय हुई जब एक लॉन्च बोट टैंकर के क्रू मेंबर्स को ले जा रही थी. नाव अचानक पलट गई। इसमें 14 भारतीय नागरिक सवार थे। हालांकि हादसे के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन हादसे की जांच की जा रही है। Edited by : Sudhir Sharma 
