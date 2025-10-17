शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
हरिओम वाल्मिकी के परिवार से मिलकर बोले राहुल गांधी, परिवार की आंखों में दर्द के साथ था सवाल

Rahul Gandhi meets Hariom Valmiki Family : कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हरिओम वाल्मिकी के घर पहुंचे और आधे घंटे तक हरिओम के परिजनों से की मुलाकात। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था - क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है? हरिओम वाल्मिकी की रायबरेली में पीट पीटकर हत्या की गई थी।
 
मुलाकात के बाद राहुल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था - क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है? उत्तर प्रदेश में प्रशासन पीड़ित परिवार को डराने में जुटा है। उन्होंने परिवार को मुझसे मिलने से रोकने की कोशिश भी की। यह व्यवस्था की वही विफलता है - जो हर बार गुनहगारों की ढाल बनकर पीड़ित को ही कठघरे में खड़ा कर देती है।
 
कांग्रेस नेता ने कहा कि न्याय को नजरबंद नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार पर दबाव खत्म करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। मैं हरिओम वाल्मीकि के परिवार और देश के हर शोषित, वंचित और कमजोर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ा हूं। यह लड़ाई सिर्फ़ हरिओम के लिए नहीं - हर उस आवाज़ के लिए है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करती है।
कांग्रेस ने हरिओम वाल्मीकि जी का परिवार के हवाले से सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, राहुल गांधी जी आज हमसे मिलने आए। वे हमारे लिए मसीहा हैं, हम चाहते हैं कि वे हमें न्याय दिलाएं।
 
पार्टी ने आरोप लगाया कि हरिओम वाल्मीकि जी के परिवार ने बताया कि आज सुबह BJP सरकार के लोगों ने उन्हें धमकाया और वीडियो बनवाया कि वो राहुल जी से नहीं मिलना चाहते। BJP सरकार को ये समझना चाहिए कि ये पीड़ित परिवार है, इनके साथ अपराधियों जैसा सुलूक करना ठीक नहीं है। परिवार को न्याय चाहिए। सरकार को ओछी राजनीति की जगह दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने पर ध्यान देना चाहिए।
 
इस बीच हरिओम वाल्मीकि के भाई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने राहुल गांधी से बात की और उन्होंने हमें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमने उन्हें बताया कि सरकार हमारा समर्थन कर रही है और जरूरी कदम उठा रही है। प्रशासन ने हमें बाहर जाने से नहीं रोका है। हम राहुल गांधी से मिलने के लिए इसलिए राजी नहीं हुए क्योंकि हमें सरकार से पूरी मदद मिल रही थी।
