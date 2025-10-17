शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बीड़ , शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (11:20 IST)

भाजपा विधायक गोपीचंद पडालकर की लड़कियों को सलाह, जिम ना जाएं, घर पर ही करें योग

Maharashtra BJP MLA Controversial Statement : महाराष्ट्र के भाजपा विधायक गोपीचंद पडालकर ने कॉलेज जाने वाली लड़कियों को जिम ना जाने और घर में ही योग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि वहां कौन ट्रेनिंग दे रहा है और क्या साजिश चल रहा है? 
 
पडालकर ने महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक जनसभा में कहा कि हिंदू लड़कियां जिम ना जाएं, घर में ही योग करें, उन्हें नहीं पता कि एक बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने एक विशेष समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि वे हिन्दू लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।  
 
उन्होंने कहा कि हिन्दू लड़कियों से मेरा विनम्र अनुरोध हैं कि वो ऐसे जिम न जाएं जहां आपको पता ही नहीं था कि उनका प्रशिक्षक कौन है? कॉलेज जाने वाली लड़कियां जिम जाने के बजाय घर पर योग करें।
 
उन्होंने कॉलेज जाने वाले युवाओं की भी पहचान किए जाने की बात कही और कहा कि बिना पहचान पत्र के कॉलेज जाने वाले युवाओं की भी पहचान होनी चाहिए। ऐसे लोगों के कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हमें एक मजबूत प्रतिरोधक तंत्र बनाने की जरूरत है।
