LIVE: बिहार चुनाव में अमित शाह की एंट्री, नीतीश से मिलेंगे, जनसभा भी करेंगे

शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 17 october 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (08:52 IST)

बिहार चुनाव में अमित शाह की एंट्री, नीतीश से मिलेंगे, जनसभा भी करेंगे

Live news in Hindi
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार चुनाव में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज पटना में अमित शाह और नीतीश कुमार  की मुलाकात होगी। अमित शाह आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गज आज अपना नामांकन भरेंगे। पल पल की जानकारी...

गुजरात में मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों के इस्तीफे। आज सुबह 11:30 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। 

-बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गज आज अपना नामांकन भरेंगे। राज्य में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना के बाद 14 नवंबर को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।
-अमित शाह आज से बिहार के दौरे पर। पटना में सीएम नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात। नारायणपुर के तरैया में रैली को संबोधित करेंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दो घंटे की फोन वार्ता में यूक्रेन युद्ध पर अहम चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने जल्द ही हंगरी के बुडापेस्ट में मुलाकात करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के अनुसार, वार्ता सकारात्मक रही और अगले सप्ताह उच्च स्तरीय बैठक की योजना बनेगी। ALSO READ: ट्रंप ने पुतिन से 2 घंटे की बात, अब हंगरी में होगी मुलाकात
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दीवाली से पहले मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई वाले कुबेरों पर गाज, नौकरी में रहते कमाई अकूत दौलत

दीवाली से पहले मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई वाले कुबेरों पर गाज, नौकरी में रहते कमाई अकूत दौलतमध्यप्रदेश दीवाली से पहले लोकायुक्त छापे में काली कमाई के कुबेरों के ठिकानों से मिली अकूत संपत्ति का खुलासा होने से हर कोई हैरान है। लोकायुक्त छापे की जद में आए रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर पर जेपी मेहरा के पास से जिस तरह से कोरोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, इससे इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि दोनों ही अफसरों ने नौकरी के दौरान किस कदर का भ्रष्टाचार किया होगा। सवाल यह है कि सरकार की नाक के नीचे बैठे अफसरों ने करोड़ों की काली कमाई का साम्राज्य खड़ किया लेकिन सरकार और जांच एजेेंसियों की नजर नही गई।

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नाम

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नामBihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में करीब 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बड़े नेता भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।

Naxal : छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने डाले हथियार

Naxal : छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने डाले हथियारछत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 170 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन में कुल 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता बताया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांव

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांवबिहार विधानसभा में सेलिब्रिटी वाली सियासत चरम पर है। वोटरों को रिझाने के लिए सभी राजनीति दलों इस बार भोजपुरी स्टार पर अपना दांव लगा रहे है। दो दिन पहले भाजपा की सदस्यता लेने वाली भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर को पार्टी ने अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। मधुबनी के रहने वाली 25 साल की भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर 14 अक्टूबर को भाजपा की सदस्यता ली और पार्टी ने उन्हें अब चुनावी मैदान में उतार दिया है।

रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बताया

रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बतायाट्रंप के भारत द्वारा रूस से तेल नहीं खरीदने संबंधी दावे पर देश में सियासी घमासान, क्या बोला MEA

और भी वीडियो देखें

Gold : 2 साल में दोगुनी हुई सोने की कीमत, अब कितने गिर सकते हैं दाम

Gold : 2 साल में दोगुनी हुई सोने की कीमत, अब कितने गिर सकते हैं दामसोने की कीमत इस समय आसमान छू रही है। त्योहारों पर बढ़ते दाम से यह आम लोगों की खरीदी से दूर हो रहा है। धनतेरस और दिवाली के आसपास लोग ज्यादा सोना खरीदते हैं, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। सोना विभिन्न रूपों में खरीदा जा सकता है, जिनमें आभूषण, बुलियन, बार और सिक्के शामिल हैं।

अमेरिका, कनाडा पीछे छूटे, अब पढ़ाई के लिए यहां जा रहे भारतीय

अमेरिका, कनाडा पीछे छूटे, अब पढ़ाई के लिए यहां जा रहे भारतीयहालिया आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा और करियर के बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश जाने वाले भारतीय स्टूडेंट की संख्या में कमी आई है। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में खासतौर पर कमी दिखी है। यह कमी पढ़ाई के लिए भारत से विदेश भेजे जाने वाले पैसों में आई गिरावट में झलक रही है। इस साल जून में भारतीयों ने विदेश में शिक्षा के लिए 14 करोड़ डॉलर भेजे। जबकि सितंबर, 2021 में यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा करीब 72 करोड़ डॉलर था। यानी मौजूदा गिरावट पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ी है।

LIVE: बिहार चुनाव में अमित शाह की एंट्री, नीतीश से मिलेंगे, जनसभा भी करेंगे

LIVE: बिहार चुनाव में अमित शाह की एंट्री, नीतीश से मिलेंगे, जनसभा भी करेंगेLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार चुनाव में पहले चरण के तहत 121 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज पटना में अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। अमित शाह आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गज आज अपना नामांकन भरेंगे। पल पल की जानकारी...

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारीकॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थिति कैप्स कैफे पर फिर एक बार गोलीबारी हुई है। पिछले कुछ समय में कनाडा में बने कपिल शर्मा के इस कैफे को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की यह तीसरी घटना है। मीडिया खबरों के अनुसार हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।

MP: छात्राओं के वीडियो बनाने वाले एबीवीपी के 3 छात्र गिरफ्तार

MP: छात्राओं के वीडियो बनाने वाले एबीवीपी के 3 छात्र गिरफ्तारमध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के एक सरकारी महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार हो रही छात्राओं के कथित तौर पर छिपकर वीडियो बनाने के आरोप में तीन विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com