Weather Update : उत्तर भारत में रात में गुलाबी ठंड का अहसास, दिन में कैसा है मौसम?

Weather Update : उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर आसमान साफ रहेगा और धूप निकलेगी। रात में गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है।

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी पारा तेजी से गिर रहा है। इससे सर्दी बढ़ने की संभावना है। आईएमडी का अनुमान है कि अगर दिवाली तक इसी तरह बर्फबारी जारी रही, तो शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है।

इन स्थानों पर बरसा पानी : पिछले 24 घंटों के दौरान, दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कोंकण और गोवा, और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हुई। दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश हुई।

कैसा है दिल्ली का मौसम : दिवाली से पहले ही दिल्ली-एनसीआर में दिन में गर्मी और रात में सर्दी हो रही है। राजधानी की हवा भी जहरीली होती जा रही है। दिवाली जैसे-जैसे नजदीक आ रही है ठंड के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी में प्रदूषण का लेवल 300 पार हो गया। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और एयर क्वालिटी में भी गिरावट दर्ज की गई।

कोलकाता में बारिश की संभावना : मौसम विभाग के अनसुार, बंगाल के तटीय इलाकों में शनिवार और रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में पिछले चार दिनों से बारिश नहीं हुई है। हालांकि, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई है।

edited by : Nrapendra Gupta