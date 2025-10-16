पंजाब में CBI का बड़ा एक्शन, DIG हरचरण भुल्लर गिरफ्तार, जानें क्या है मामला?
CBI Arrest DIG Ropar Range : पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। CBI ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। जिससे पंजाब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एक स्क्रैप कारोबारी ने सीबीआई को शिकायत दर्ज कराई थी कि भुल्लर ने उसके अवैध कार व्यापार को जारी रखने के बदले मासिक रिश्वत की मांग की थी। खबरों के अनुसार, भुल्लर हर महीने 5 लाख रुपए की रिश्वत वसूल रहे थे।
खबरों के अनुसार, भुल्लर हर महीने 5 लाख रुपए की रिश्वत वसूल रहे थे। DIG ने पहले 2 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बाद में इसे 5 लाख तक बढ़ा दिया। DIG भुल्लर को मोहाली से पकड़ा गया है। पूछताछ में DIG भुल्लर ने रिश्वत की बात कबूल की है। सीबीआई ने भुल्लर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
हरचरण सिंह भुल्लर 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें नवंबर 2024 में रोपड़ रेंज का DIG बनाया गया था। इससे पहले वे विभिन्न जिलों में SSP रह चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद CBI ने DIG भुल्लर के घर और ऑफिस पर छापेमारी की, जहां से दस्तावेज बरामद हुए।
रोपड़ रेंज में उनकी तैनाती के दौरान ही कई अवैध कार व्यापार के मामले सामने आए थे, जहां चेसिस नंबर बदलकर स्क्रैप गाड़ियां बेची जा रही थीं। भुल्लर के पास से एक डायरी मिली है, जिसमें मंथली का रिकॉर्ड मिला है। सीबीआई जल्द ही भुल्लर को अदालत में पेश कर सकती है।
Edited By : Chetan Gour