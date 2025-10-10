ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

Nobel Peace Prize : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचोडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। ट्रंप ने 7 बड़े युद्ध समाप्त करने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा था। हालांकि समिति ने ट्रंप पर मारिया को प्राथमिकता दी।

मारिया को यह पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया। मारिया कोरिना एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक वेनेज़ुएला के लिए संघर्ष के अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटीं।

मारिया मचाडो लंबे समय से वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं। उन्होंने हिंसा या सशस्त्र विरोध के बजाय शांतिपूर्ण जन-आंदोलन और राजनीतिक संवाद के ज़रिए बदलाव की राह चुनी। नोबेल समिति ने मारिया के इस प्रयास को लोकतांत्रिक मूल्यों की वैश्विक रक्षा का प्रतीक बताया।

बहरहाल पुरस्कार की घोषणा से पहले तक दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर टिकी थीं। उन्होंने बार-बार यह कहा था कि वे नोबेल शांति पुरस्कार डिजर्व करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो सोशल मीडिया पर नोबेल पुरस्कार के साथ ट्रंप की एआई फोटो भी डाल दी थी।





ट्रंप की उम्मीदें टूटीं : बड़बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पहले ही अहसास हो गया था कि उन्हें इस बार नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने इतने सारे मामले सुलझाए हैं, मुझे लगता है कि इतिहास में किसी ने भी इतने मामले सुलझाए होंगे। बावजूद इसके वे (नोबेल समिति) मुझे यह पुरस्कार नहीं देने का कोई कारण ढूंढ लेंगे।

ट्रंप ने दुनिया में छेड़ा व्यापार युद्ध : कई लोगों का कहना है कि ट्रेड वॉर की वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार से वंचित रह गए। भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने का दावा तो वे दर्जनों बार कर चुके थे, लेकिन भारत ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान जरूर अमेरिका को युद्ध रुकवाने का श्रेय दे रहा था। वह तो ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग भी कर चुका था। हालांकि खिसियाकर ट्रंप ने भारत पर 100 फीसदी टैरिफ जरूर लगा दिया। शांति की बात तो छोड़ ही दीजिए ट्रंप ने दुनिया में व्यापार युद्ध छेड़ दिया।

edited by : Nrapendra Gupta