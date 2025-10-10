PM मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाया फोन, गाजा पीस प्लान को लेकर दी बधाई, ट्रेड डील पर भी हुई बात
इजराइल के पीएम नेतन्याहू से भी की बात
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गाजा पीस प्लान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। प्रधानंमत्री ने गाजा में शांति को लेकर ऐतिहासिक समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतन्याहू को भी फोन लगाया।
मोदी ने ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यह बात कही। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव है। इसमें भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है।
उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अपने मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील को लेकर भी चर्चा हुई। मोदी और ट्रंप ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि हम दोनों के बीच आने वाले सप्ताह में निकट संपर्क में रहने पर सहमति बनी। उन्होंने ट्रंप को अपना 'दोस्त' बताते हुए इस सफलता की अहमियत पर जोर दिया। यह योजना इजराइल और हमास के बीच लड़ाई को रोकने और बंधकों की रिहाई का पहला चरण है, जो 2 साल से चली आ रही जंग में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।
इजराइल के पीएम को भी लगाया फोन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ भी फोन पर बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने X पर लिखा कि मैंने अपने दोस्त, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके राष्ट्रपति ट्रम्प के गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई दी।
हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों के लिए बढ़ाई गई मानवीय मदद के समझौते का स्वागत करते हैं। मैंने दोहराया कि किसी भी रूप में आतंकवाद दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है।' एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma