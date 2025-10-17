तेजस्वी या तेजप्रताप, शिक्षा और संपत्ति के मामले में कौन कितना आगे?

संपत्ति के मामले में तेजप्रताप तेजस्वी से काफी पीछे हैं। तेज प्रताप के पास 91 लाख 65 हजार 629 रुपए की चल और 01 करोड़ 96 लाख 47 हजार 914 रुपए की अचल संपत्ति के मालिक हैं।

वहीं तेजस्वी के पास 06 करोड़ 12 लाख 48 हजार 877 रुपए की चल और 01 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपए की अचल संपत्ति हैं। उन्होंने 4.40 करोड़ के कर्ज की भी जानकारी दी है। उनके पास 1.5 लाख रुपए नकद भी हैं। उनके पास 200 ग्राम सोने के आभूषण भी हैं।

तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े-लिखे हैं। उन्होंने पटना के राम मोहन राय सेकेंडरी स्कूल से वर्ष 2010 में इंटर पास किया। तेजस्वी नौवीं पास ही हैं। अपनी शिक्षा को लेकर तेजस्वी हमेशा विरोधी दलों के निशाने पर रहे हैं।

लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप पर 8 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि तेजस्वी के खिलाफ 16 मुकदमे हैं। तेजप्रताप ने अपने हलफनामे में पटना फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या से चल रहे तलाक के मुकदमे की भी जानकारी दी है। वहीं तेजस्वी के खिलाफ दर्ज मामले राजनीतिक रैलियों, धरनों, विरोध प्रदर्शनों और विवादित बयानों से जुड़े हैं।

जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव जब महुआ विधानसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे तो उनके साथ दादा दादी की तस्वीर थी। उन्होंने कहा कि हमारी दादी सर्वोच्च हैं और हमारी गुरु भी... महुआ के लोग हमें बुला रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। जब हमारे पास हमारे गुरु, माता-पिता और दादी का आशीर्वाद होता है, तो आगे कोई चुनौती नहीं होती।

वहीं तेजस्वी जब राघोपुर विधानसभा सीट से नामाकंन भरने पहुंचे थे तो लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ही उनके साथ थे। नामांकन भरने से पहले राजद नेता ने रोडशो के जरिए अपनी ताकत दिखाई थी।

edited by : Nrapendra Gupta