बुधवार, 10 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Kangana Ranaut in loksabha says, PM Modi hacks heart, not EVM
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (16:07 IST)

लोकसभा में कंगना रनौत बोलीं, पीएम मोदी EVM नहीं लोगों के दिल हैक करते हैं

kangana ranaut
Kangana Ranaut Loksabha Speech : लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम को हैक नहीं करते, वो लोगों के दिलों को हैक करते हैं। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा और ब्राजीलियन मॉडल से सदन की ओर से माफी भी मांगी।  ALSO READ: LokSabha में चुनाव सुधारों पर चर्चा, ऐसा क्या बोल गए राहुल गांधी कि मच गया हंगामा
 
मंडी से भाजपा सांसद कंगना ने अपने भाषण ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया, जिसकी तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एक अंतरराष्ट्रीय महिला की तस्वीर का इस्तेमाल कर उसका अपमान किया। उस महिला का भी कोई सम्मान है। उसका हरियाणा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस ने नियमों का उल्लंघन किया, प्ले कार्ड लगाया। उन्होंने कहा कि उस महिला से मैं सदन की तरफ से माफी मांगती हूं। ये महिलाओं का हमेशा अपमान करते हैं।
 
कंगना ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को याद रखना चाहिए कि उनकी मां को 1983 में नागरिकता मिली, फिर भी वह उससे पहले वोटर थीं। चाहे आपका अतीत हो या वर्तमान, आपके चरित्र में कोई ईमानदारी नहीं है। आपके परिवार ने कभी इस देश के कानून और संविधान का सम्मान नहीं किया।
 
उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने कार्यवाही में बाधा डाली और सदन के कामकाज को रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए।
 
गौरतलब है कि लोकसभा में पिछले 2 दिनों से चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है। बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम को इसका जवाब देंगे।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयान

बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयानदिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है। कोर्ट के नोटिस पर प्रियंका गांधी का बयना सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला है जब वो नागरिक बनी हैं। उनके पीछे क्यों पड़े हैं? बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।

CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...

CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...CDF Asim Munir News : पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद ए‍क बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। मुनीर ने एक बार फिर गीदड़भभकी देते हुए कहा कि भारत किसी भ्रम में न रहे। भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, कठोर और तीव्र होगी। मुनीर ने कहा कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पहले पीएम से गुहार लगाई, अब पाकिस्तानी महिला ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, इंदौर में रह रहा पति कर रहा दूसरी शादी

पहले पीएम से गुहार लगाई, अब पाकिस्तानी महिला ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, इंदौर में रह रहा पति कर रहा दूसरी शादीइंदौर में रह रहे पाकिस्तान मूल के निवासी की दूसरी शादी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका महिला निकिता नागदेव ने की। याचिका में निकिता ने दूसरी शादी रोकने और पति विक्रम को फिर से पाकिस्तान भेजने की मांग की है। इसके पहले उसने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई थी।

प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं, इलाहबाद हाईकोर्ट की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं, इलाहबाद हाईकोर्ट की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगीSupreme Court news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी भाषा न बोलें, जो पीड़ित को डरा दे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्राइवेट पार्ट पकड़ना, पायजामा का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश करना रेप के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

इंडिगो को लगेगा बड़ा झटका, दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौका

इंडिगो को लगेगा बड़ा झटका, दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौकाIndigo Crisis : इंडिगो एयरलाइंस का उड़ान संकट मंगलवार को भी जारी रहा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से कई उड़ानों को आज रद्द कर दिया गया। इस बीच मोदी सरकार इंडिगो पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी की 5 फीसदी उड़ानों को रद्द कर उनके स्लाट्स को अन्य कंपनियों को दिया जा सकता है। उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

और भी वीडियो देखें

यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित, क्या बोले पीएम मोदी?

यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित, क्या बोले पीएम मोदी?Deepawali news in hindi : यूनेस्को ने बुधवार को दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया। दीपावली अब इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली 16वीं भारतीय परंपरा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर खुशी जताई।

खेलती हुई बच्ची को उठा ले गया दरिंदा, रेप नहीं कर पाया तो प्राइवेट पार्ट में डाल दी रॉड

खेलती हुई बच्ची को उठा ले गया दरिंदा, रेप नहीं कर पाया तो प्राइवेट पार्ट में डाल दी रॉडगुजरात के राजकोट में एक छह साल की बच्‍ची के साथ निर्भया कांड जैसी दरिंदगी सामने आई है। दरिंदे ने पहले बच्‍ची को उठाकर रेप करने की कोशिश की, जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने बच्‍ची के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी। 100 संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी

दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम की धमकीDelhi School Bomb Threat : दिल्ली में एक बार फिर बुधवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्कूलों ने तुरंत पैरेंट्स को एक नोटिस जारी किया कि वे सावधानी के तौर पर अपने बच्चों को ले जाएं। धमकी की सूचना पर पुलिस, दमकल और एजेंसियां समेत कई टीमें मौके पहुंचीं और जांच शुरू कर दी।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग, कई दुकानें आईं चपेट में, इलाके में मची अफरातफरी

सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग, कई दुकानें आईं चपेट में, इलाके में मची अफरातफरीSurat Textile Market Fire News : गुजरात के सूरत के पर्वत पाटियां इलाके में एक कपड़ा बाजार में आज अचानक भीषण आग लग गई। आग के कारण पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। आग की सूचना मिलते ही दमकल की 20 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम कर रही हैं। आग क्यों और कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com