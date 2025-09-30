मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (13:50 IST)

प्रश्नपत्र लीक की CBI जांच की सिफारिश करेंगे : CM धामी

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले हफ्ते स्नातक स्तर की परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे युवाओं से सोमवार को मुलाकात की और उन्हें मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने का आश्वासन दिया।
 
धामी ने बताया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक से जुड़े आरोपों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि छात्र अभी भी मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग कर रहे हैं, इसलिए सरकार इसकी सिफारिश करेगी।
 
धामी ने कहा कि इस मामले में कोई अड़चन नहीं आएगी। सरकार युवाओं के मन में कोई संदेह या आशंका नहीं छोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का एकमात्र संकल्प पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में उठाए गए कदम, जिनमें राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करना और लगभग 100 नकल माफिया की गिरफ्तारी शामिल है, इसी संकल्प के अनुरूप हैं।
 
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले चार वर्षों में पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक सरकारी भर्तियां की हैं और इन्हें लेकर कोई शिकायत नहीं आई है। धामी ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक की शिकायत केवल एक मामले में की गई है, इसलिए सरकार युवाओं के मन से सभी संदेह दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
 
युवाओं का दृष्टिकोण सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उन्हें इस त्योहारी मौसम में भीषण गर्मी में विरोध-प्रदर्शन करते देख दुखी हैं। धामी ने कहा कि वह चाहते तो यह बातचीत अपने कार्यालय में भी कर सकते थे, लेकिन युवाओं की पीड़ा को देखते हुए उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर उनसे मिलने का फैसला किया।
 
मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने वह कथित प्रश्नपत्र लीक मामले की सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए। धामी ने प्रदर्शनकारी युवाओं को भरोसा दिलाया कि अगर विरोध-प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा।
 
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक : शासकीय आवास पर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि दिवाली से पूर्व सभी सड़कें गड्ढामुक्त हो जाएं। 
 
अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात से जो सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनका शीघ्रता के साथ पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जाए। डेंजर जोन क्षेत्र में सुरक्षा दीवार कार्य तेजी के साथ किया जाए साथ ही सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएं। अधिकारियों को अभियान की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
और भी वीडियो देखें

