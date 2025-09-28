उत्तराखंड के CM धामी ने किया बाजारों का भ्रमण, GST को लेकर दुकानदारों से किया संवाद

Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 4 दिन से लगातार बाजारों का भ्रमण कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर दुकानदारों व ग्राहकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से साफ-सफाई, ग्राहक सुविधा व बाजार व्यवस्थापन पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से देशवासियों से की गई स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की।





मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा के एक केंद्र में नकल का प्रयास किया गया। इसका प्रभाव देखा जा रहा है। एसआईटी जांच की जा रही है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज इस जांच की मॉनिटरिंग करेंगे। जांच में जो भी दोषी होगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा।

