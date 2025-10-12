रविवार, 12 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. chidambaram on indira gandhi and operation blue star
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (12:23 IST)

चिदंबरम बोले, बड़ी गलती थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी ने जान देकर चुकाई कीमत

indira gandhi and chidambaram
Chidambaram Operation Blue star : पूर्व गृह मंत्री पी चिंदबरम ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक गलत फैसला बताया। इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बचाव करते हुए कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला उनका अकेले का नहीं था। उस समय सेना, पुलिस व उस समय के पंजाब के नेताओं का निर्णय था। ALSO READ: बिहार में सीट शेयरिंग पर क्यों मचा बवाल, क्यों NDA और महागठबंधन के लिए जरूरी छोटे दलों का साथ?
 
खुशवंत सिंह लिटफेस्ट के दूसरे दिन पत्रकार हरिंदर बावेजा की पुस्तक ‘They Will Shoot You Madam’ पर चर्चा के दौरान हरिंदर बावेजा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि इसके बिना भी आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकाला जा सकता था।
 
इस पर चिदंबरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला इंदिरा गांधी का अकेले का नहीं था। उस समय सेना, पुलिस व उस समय के पंजाब के नेताओं का निर्णय था। उन्होंने कहा कि इंदिरा को ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। इस पर बावेजा ने कहा कि प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी। ऐसे में उनके आदेश पर ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ।
 
बावेजा ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने की थी और उनकी सुरक्षा में एक एमपी का बेटा भी था। इस पर चिदंबरम ने कहा कि बावेजा ने किताब केवल एक ही नेता के सोर्स पर लिखी है, जबकि कई लोगों से बात करके यह लिखी जानी चाहिए थी।
 
इस बातचीत के दौरान चिदंबरम ने पंजाब की मौजूदा स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज पंजाब की असल समस्या आर्थिक है, न कि अलगाववाद। ALSO READ: दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर, 3 आरोपी गिरफ्तार
 
क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार : आपरेशन ब्लू स्टार के तहत भारतीय सेना ने 1 जून 1984 को अमृतसर के हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। यह ऑपरेशन 8 दिन तक चला था। ऑपरेशन के परिणामस्वरूप, जरनैल सिंह भिंडरावाले और कई अन्य आतंकवादी मारे गए और सेना ने अकाल तख्त पर नियंत्रण कर लिया। ऑपरेशन में सेना के 83 जवान और 334 अन्य घायल हुए थे। सिख समुदाय में इस घटना के कारण गहरा रोष और तनाव फैल गया। इसके चलते 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाई

टैरिफ के बाद ट्रंप का भारत को एक और झटका, 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर लगाया बैन, ईरान के Energy Trade पर बड़ी कार्रवाईभारी-भरकम टैरिफ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भारत को बड़ा झटका दिया है। भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों पर भी बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने ईरानी व्यापार में मदद करने के आरोप में 50 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेप

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना, MBBS छात्रा के साथ गैंगरेपपश्चिम बंगाल में एक बार फिर शर्मनाक घटना सामने आई है। दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना से सनसनी फैल गई है। पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली बताई जा रही है।

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?Chief Justice BR Gavai News : देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने शनिवार को राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श सम्मेलन में कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां नई तरह की चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही हैं। सीजेआई गवई ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे, खासतौर पर हमारी बेटियां, पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षा उस जगह संभव है, जहां गरिमा छीनी जाती है, आवाजें दबा दी जाती हैं या सपनों को हालातों से बांध दिया जाता है?

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबलाTejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है।

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेल

Nobel Peace Prize 2025: शांति पुरस्कार पाने का ट्रम्प का सपना चूर-चूर, जानिए अमेरिका के किन 4 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है नोबेलNobel Peace Prize history: डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का दावा एक बार फिर धराशायी हो गया। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्ष करने हेतु 2025 का शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के साथ ही, ट्रंप का 'सबसे बड़ा शांति निर्माता' होने का दावा अधूरा रह गया। ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सहित 7 युद्ध रुकवाए हैं और इसलिए वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रबल दावेदार हैं।

और भी वीडियो देखें

बिहार में सीट शेयरिंग पर क्यों मचा बवाल, क्यों NDA और महागठबंधन के लिए जरूरी छोटे दलों का साथ?

बिहार में सीट शेयरिंग पर क्यों मचा बवाल, क्यों NDA और महागठबंधन के लिए जरूरी छोटे दलों का साथ?Bihar Assemble Election : बिहार विधानसभा चुनावों के एलान के बाद से ही राजग और महागठबंधन में सीटों पर घमासान मचा हुआ है। राजग चिराग पासवान को मनाती है तो पशुपति पारस और जीतनराम मांझी नाराज हो जाते हैं। महागठबंधन के लिए भी कांग्रेस और जेएमएम से लेकर AIMIM तक सबको साधना आसान नहीं है।

LIVE: राजग और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान, पशुपति पारस ने बुलाई आपात बैठक

LIVE: राजग और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान, पशुपति पारस ने बुलाई आपात बैठकLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राजग और एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है। भाजपा ने चिराग पासवान को मनाया तो पशुपति पारस नाराज हो गए। पल पल की जानकारी...

दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर, 3 आरोपी गिरफ्तार

दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर, 3 आरोपी गिरफ्तारDurgapur Gangrape case : पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान ज़िले के दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना से हड़कंप मच गया। छात्रा को दुर्गापुर के एक अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से गिरा तापमान, दिल्ली एनसीआर में ठंड का अहसास

Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से गिरा तापमान, दिल्ली एनसीआर में ठंड का अहसासWeather Update : जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के चलते पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इससे कई राज्यों में पारा गिरने के साथ ही हल्की ठंड का अहसास होने लगा है। हालांकि, लौटते मानसून के कारण पूर्वी और दक्षिण भारतीय राज्यों में कई स्थानों पर बारिश का दौर भी जारी है।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीमा पर जंग से हालात, किसको कितना नुकसान?

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीमा पर जंग से हालात, किसको कितना नुकसान?Pakistan Afghanistan Tension : काबुल में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। सीमा पर दोनों ओर से भारी गोलीबारी हो रही है।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com