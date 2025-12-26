उत्‍तराखंड के CM धामी ने नैनीतात को दी बड़ी सौगात, 121.52 करोड़ की इन योजनाओं का किया शिलान्यास

Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले को 121.52 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 13 जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास योजनाओं से जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में 121 करोड़ 52 लाख 46 हजार रुपए की लागत से कुल 13 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेट्रोपोल स्थित कार पार्किंग निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। अब इस भूमि पर करीब 600 गाड़ियों के लिए कार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में नैनीताल में कार पार्किंग की समस्या का समाधान होगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नैनीताल शहर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहां देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनको यहां पर पार्किंग समेत अन्य सुविधा न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब पार्किंग बनने से पर्यटकों को इसका फायदा मिलेगा।

गुरुवार शाम यहां पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेट्रोपोल पार्किंग परिसर में योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास योजनाओं से जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।