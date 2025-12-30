उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा, अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, कई घायल

Almora Bus accident case : उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हो गया। आज सुबह यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। खबरों के अनुसार, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। बस में कुल 19 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।





खबरों के अनुसार, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा हो गया। आज सुबह यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। खबरों के अनुसार, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। बस में कुल 19 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। अनुमान है कि चालक का नियंत्रण खो जाने की वजह से यह हादसा हुआ। मृतकों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बस हादसे में लोगों की मौत बहुत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं। घायल जल्द से जल्द ठीक हों।

Edited By : Chetan Gour