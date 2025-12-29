त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या पर क्या बोले शशि थरूर

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की कथित तौर पर नस्लीय नफरत की वजह से हुई हत्या की निंदा करते हुए इसे राष्ट्रीय शर्म और समाज की अपनी विविधता का सम्मान करने में विफलता करार दिया।

उन्होंने एक्स पर एंजेल चकमा की मौत पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय शर्म है। उन्होंने लोगों से एक ऐसा समाज बनाने की अपील की जहां किसी भारतीय भी भारतीय को अपने ही देश में विदेशी जैसा महसूस न कराया जाए। Edited by : Sudhir Sharma