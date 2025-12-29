सोमवार, 29 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Uttarakhand CM Dhami on murder of tripura student
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (10:30 IST)

त्रिपुरा के छात्र की हत्या के मामले में सरकार सख्त, मुख्यमंत्री ने कहा-ऐसी घटना कतई स्वीकार्य नहीं

Uttarakhand CM Dhami
Uttarakhand News in Hindi : त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या के मामले को राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस तरह की कोई भी घटना प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है। सरकार अराजक तत्वों से सख्ती से निबटेगी। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
 
त्रिपुरा के उनकोटी जिले के नंदानगर निवासी छात्र एंजेल चकमा की हत्या के मामले में पांच आरोपितों को अभी तक पकड़ा जा चुका है। इनमें से दो आरोपित नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। एक फरार आरोपित की धर-पकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की एक टीम को उसकी तलाश में नेपाल भेजा गया है।
 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फरार आरोपित की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि फरार आरोपित बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा।

उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले सरकार से रहम की उम्मीद न रखें। ऐसे अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार उत्तराखंड में रह रहे हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने त्रिपुरा के मृतक छात्र के प्रति शोक प्रकट किया है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाब

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाबSalman Khurshid's response to Digvijay Singh's statement : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा की तारीफ को को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का भी जवाब सामने आया है। खुर्शीद ने फिल्म 'शोले' का जिक्र कर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि डाकू भी मजबूत होता है, तो क्या आप अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम भी डाकू बन जाओ? क्या आपको 'शोले' फिल्म याद है?

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेश

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेशAn Indian man won a racial discrimination case : ब्रिटेन के एक न्यायाधिकरण ने अपने प्रबंधक पर गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव का आरोप लगाने वाले एक भारतीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया और मुआवजे के रूप में लगभग 67000 पाउंड यानी लगभग 81 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। यह फैसला कार्यस्थल पर नस्लीय दुर्व्यवहार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत है। भारतीय व्यक्ति को उनके श्रीलंकाई मूल के बॉस ने 'गंदा' और 'गुलाम' कहा था और छुट्टी के अनुरोधों में भेदभाव किया।

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...Bangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है। भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच भारत के पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का बयान सामने आया है। पूर्व भारतीय राजनयिक सुरेश के. गोयल ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में मौजूदा सापेक्ष शांति तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निर्णय जिहादी तत्वों से काफी प्रभावित हो रहे हैं।

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीख

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीखShashi Tharoor News : कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ मिल गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारा तो 140 साल का इतिहास है उसमें तो बहुत सारे चीजे सीख सकते हैं। हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है चाहे आप कोई भी पार्टी में हो। उनके बारे (दिग्विजय सिंह) में आप उनसे ही पूछिए।

आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजे

आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजेRussia-Ukraine war News: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता को खारिज करता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि रूस निर्णायक युद्ध के जरिए अपने सभी उद्देश्यों को हासिल करेगा। सेना की वर्दी में नजर आए पुतिन ने स्पष्ट किया कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो रूस अपनी ‘स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन’ के सभी लक्ष्यों को सैन्य ताकत से पूरा करेगा।

और भी वीडियो देखें

RSS की तारीफ पर दिग्विजय से नाराज हुए राहुल गांधी, कहा आपने गलत किया

RSS की तारीफ पर दिग्विजय से नाराज हुए राहुल गांधी, कहा आपने गलत कियाRahul Gandhi Digvijay Singh News : वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस की तारीफ वाले बयान से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जब राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का आमना सामना हुआ तो राहुल ने दिग्विजय से कहा कि आपने गलत किया।

LIVE: कुलदीप सेंगर और अरावली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

LIVE: कुलदीप सेंगर और अरावली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईLatest News Today Live Updates in Hindi : सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में अरावली पर्वतमाला विवाद पर भी सुनवाई हो सकती है। पल पल की जानकारी...

आंध्रप्रदेश में टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 कोच में भीषण आग, 154 यात्री थे सवार

आंध्रप्रदेश में टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 कोच में भीषण आग, 154 यात्री थे सवारFire in Train : आंध्रप्रदेश में टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग लगने से एक यात्री की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। दोनों कोच में कुल 154 यात्री सवार थे। हादसा देर रात करीब 12.45 बजे हुआ।

भीषण शीतलहर का कहर, यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, सीएम योगी के सख्त निर्देश

भीषण शीतलहर का कहर, यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद, सीएम योगी के सख्त निर्देशUttar Pradesh news in Hindi : उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाए हैं। सीएम ने प्रदेश के सभी बोर्डों (ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड) के कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि शीतलहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उत्‍तर प्रदेश में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही डबल इंजन सरकार

उत्‍तर प्रदेश में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही डबल इंजन सरकारUttar Pradesh News : डबल इंजन (मोदी-योगी) सरकार किसानों के हर संकट में सारथी बन रही है। फसलों को दैवीय आपदा या अन्य कुछ वजहों से संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार सदैव तत्पर रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यही मकसद है। यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। रबी फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से दावों का डीबीटी के माध्यम से समय पर भुगतान भी किया जाता है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com