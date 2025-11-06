सोमवार, 29 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Yogi government's investment model becomes UP's identity
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (00:38 IST)

Year Ender 2025 : ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में उत्‍तर प्रदेश की बड़ी छलांग, योगी सरकार के सुधारों से देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में शामिल हुआ यूपी

Chief Minister Yogi Adityanath
Uttar Pradesh News : वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश ने व्यापार में सुगमता (Ease of Doing Business) के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किए गए प्रशासनिक और डिजिटल सुधारों ने प्रदेश को निवेश के लिए भरोसेमंद राज्य के रूप में स्थापित किया है। योगी सरकार ने ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के सिद्धांत पर चलते हुए व्यापार और निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया। समग्र सुधारों, डिजिटल पहलों और निवेशक-अनुकूल नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में तेज प्रगति की। डिजिटल सिस्टम, पारदर्शी प्रक्रियाएं और बड़े पैमाने पर सुधारों ने प्रदेश को देश के सबसे निवेशक-अनुकूल राज्यों में शामिल कर दिया है।
 
रैंकिंग में ऐतिहासिक सुधार
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्ष 2017-18 में जहां उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था, वहीं वर्ष 2019 में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद 2022 और 2024 में उत्तर प्रदेश को ‘टॉप अचीवर’ की श्रेणी में स्थान मिला। साथ ही 2022, 2023 और 2024 की लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में भी राज्य को ‘अचीवर्स’ के रूप में मान्यता मिली। वर्ष 2021 के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में वाणिज्य एवं उद्योग श्रेणी में प्रदेश शीर्ष पर रहा।
 
BRAP 2024 में उत्‍तर प्रदेश की मजबूत मौजूदगी
बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान-2024 (BRAP 2024) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को उद्यम स्थापना, श्रम नियमों के सरलीकरण और भूमि प्रशासन जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया। यह राज्य में औद्योगिक बाधाओं को कम करने और व्यापार को आसान बनाने के प्रयासों को दर्शाता है।
 
426 सुधारों से आसान हुआ कारोबार
BRAP और BRAP+ के तहत वर्ष 2024 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 सुधार क्षेत्रों में 426 अहम सुधार लागू किए। इनमें उद्यम स्थापना, निवेश सुविधा, भूमि सुधार, श्रम पंजीकरण, पर्यावरण अनुमति, सिंगल विंडो सिस्टम और निर्माण अनुमति जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके साथ ही अनुपालन बोझ कम करने और दंडात्मक प्रावधानों को सरल बनाने पर भी काम किया गया।
निवेश मित्र बना कारोबार का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म
योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल ‘निवेश मित्र’। इस पोर्टल के माध्यम से 45 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 20 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की जा चुकी हैं और 97 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निस्तारण हो चुका है।

निवेश मित्र के जरिए अब सभी लाइसेंस और स्वीकृतियों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी विभागीय या भौतिक आवेदन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हुई है। पोर्टल के अनुसार 96 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता निवेश मित्र की सेवाओं से संतुष्ट हैं।
निवेश मित्र 3.0 से डिजिटल गवर्नेंस को नई धार
योगी सरकार निवेश मित्र के अगले संस्करण ‘निवेश मित्र 3.0’ की तैयारी कर रही है। यह पोर्टल राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होगा और एकीकृत शिकायत निस्तारण प्रणाली (IGRS), निवेश सारथी, आनलाइन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (OIMS), इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और मुख्यमंत्री दर्पण जैसी प्रणालियों से जुड़ेगा।

निवेश मित्र 3.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट डैशबोर्ड, रियल-टाइम डेटा एनालिसिस, शिकायत निवारण और व्हाट्सएप, ईमेल व एसएमएस के जरिए सूचनाएं देने की सुविधा होगी, जिससे निवेशकों के लिए संवाद और प्रक्रियाएं और आसान हो जाएंगी।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भागते हुए CWC मीटिंग में पहुंचे शशि थरूर, इस तरह दिया रिएक्शन

भागते हुए CWC मीटिंग में पहुंचे शशि थरूर, इस तरह दिया रिएक्शनShashi Tharoor news in hindi : वरिष्‍ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से पार्टी सांसद शशि थरूर शनिवार को भागते हुए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वे मीडिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए भी नजर आए।

लव मैरिज किया और 24 घंटे में ही डॉक्‍टर कपल ने ले लिया तलाक, आखिर ऐसा क्‍या हुआ?

लव मैरिज किया और 24 घंटे में ही डॉक्‍टर कपल ने ले लिया तलाक, आखिर ऐसा क्‍या हुआ?महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के 24 घंटे के अंदर ही कपल अलग हो गया और उन्‍होंने तलाक ले लिया। खास बात है कि दोनों ने लव मैरिज की थी और शादी से पहले कपल एक-दूसरे को दो से तीन साल से जानते थे। लेकिन जैसे ही पति ने अपनी पत्‍नी को एक सच बताया वैसे ही पत्‍नी ने पति से तलाक ले लिया।

दिग्विजय ने की PM मोदी की तारीफ, कांग्रेस को दे डाली नसीहत...

दिग्विजय ने की PM मोदी की तारीफ, कांग्रेस को दे डाली नसीहत...Digvijay Singh News : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्‍ण आडवाणी की 1990 के दशक की तस्वीर साझा कर चर्चा में आ गए। इस तस्वीर में पीएम मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक और भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता किस प्रकार नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बना। इसके साथ ही दिग्विजय ने कांग्रेस को भी नसीहत दे डाली।

राहुल का बड़ा आरोप, PMO से लिया गया मनरेगा पर फैसला, वन मैन शो चल रहा है

राहुल का बड़ा आरोप, PMO से लिया गया मनरेगा पर फैसला, वन मैन शो चल रहा हैRahul Gandhi in CWC meeting : कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से लिया गया है। यह फैसला मंत्री, कैबिनेट से बिना पूछे यह लिया गया है। इससे पता चलता है कि देश में वन मैन शो चल रहा है।

मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की AIIMS में मौत, 750 करोड़ से जुड़ा है केस, पुलिस हिरासत में हुआ था हमला

मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की AIIMS में मौत, 750 करोड़ से जुड़ा है केस, पुलिस हिरासत में हुआ था हमलाउत्तराखंड के हरिद्वार में गत 24 दिसंबर को कोर्ट में पेशी पर ले जाने के दौरान 2 बाइक सवारों द्वारा की गई गोलीबारी में घायल हुए मेरठ के हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की शनिवार को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि विनय ड्रामा ICU में वेंटिलेटर पर भर्ती थे।

और भी वीडियो देखें

CM योगी ने किया NCC ट्रेनिंग एकेडमी निर्माण कार्य का निरीक्षण, बोले- कार्य में लाएं तेजी, गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान

CM योगी ने किया NCC ट्रेनिंग एकेडमी निर्माण कार्य का निरीक्षण, बोले- कार्य में लाएं तेजी, गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यानChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी गोरखपुर सहित समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नया गौरव होगा। इसके निर्माण कार्य में तेजी लाकर लक्षित समय में इसे पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता में किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

Year Ender 2025 : योगी सरकार का निवेश मॉडल बना यूपी की पहचान, प्रदेश बना निवेशकों का भरोसेमंद ठिकाना

Year Ender 2025 : योगी सरकार का निवेश मॉडल बना यूपी की पहचान, प्रदेश बना निवेशकों का भरोसेमंद ठिकानाChief Minister Yogi Adityanath : वर्ष 2025 के समापन के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश, उद्योग और विदेशी पूंजी आकर्षण के लिए लागू किए गए संस्थागत, डिजिटल और नीतिगत उपाय पूरे वर्ष चर्चा में रहे। योगी सरकार के नेतृत्व में इन्वेस्ट उत्‍तर प्रदेश के माध्यम से निवेश सुविधा और हैंडहोल्डिंग को जिस तरह सशक्त किया गया, जो इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्ष 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश प्रोत्साहन को प्रशासनिक प्राथमिकता में रखा।

'पुलिस मंथन सम्‍मेलन' में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित

'पुलिस मंथन सम्‍मेलन' में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानितChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के राज को सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि कानून का राज ही वह आधार है, जिसने उत्‍तर प्रदेश में लोगों के मन से असुरक्षा का भाव दूर किया और विश्वास का वातावरण बनाया। यहां सुरक्षा और कानून का राज है, इसलिए प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन भी बना है। मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि देशभर में उत्‍तर प्रदेश मॉडल की चर्चा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक अलंकरण समारोह में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया।

'पुलिस मंथन' में CM योगी बोले- देशभर में यूपी मॉडल की चर्चा, सुरक्षा और कानून का राज

'पुलिस मंथन' में CM योगी बोले- देशभर में यूपी मॉडल की चर्चा, सुरक्षा और कानून का राजChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून के राज को सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि कानून का राज ही वह आधार है, जिसने उत्‍तर प्रदेश में लोगों के मन से असुरक्षा का भाव दूर किया और विश्वास का वातावरण बनाया। यहां सुरक्षा और कानून का राज है, इसलिए प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन भी बना है। कानून का राज ही विश्वास पैदा करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाब

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाबSalman Khurshid's response to Digvijay Singh's statement : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा की तारीफ को को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का भी जवाब सामने आया है। खुर्शीद ने फिल्म 'शोले' का जिक्र कर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि डाकू भी मजबूत होता है, तो क्या आप अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम भी डाकू बन जाओ? क्या आपको 'शोले' फिल्म याद है?

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com