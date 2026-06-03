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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : बुधवार, 3 जून 2026 (17:45 IST)

ममता बनर्जी की TMC में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ 60 विधायक, चुने गए विपक्ष के नेता, स्पीकर ने बागी गुट को दी मंजूरी

Mamta-ki-TMC
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है। सोमवार को पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी के 60 बागी MLA ने विधायक दल का नेता घोषित किया। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंपा। स्पीकर ने बागी गुट को मंजूरी भी दे दी है।
सोमवार को अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को भेजे गए पत्र में शोभनदेव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा था। विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी ने शिकायत की थी कि इस प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। शिकायत के बाद ममता ने दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। 
जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता बनाया गया है।  अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार किया है।

क्या बोले ऋतब्रत बनर्जी 

निष्कासित TMC नेता ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की कोई भूमिका ही नहीं रहेगी। उनके साथ हमारी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। उनके साथ हमारी आवाम का भी दूर-दूर कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो वे 26 दिनों तक छिपे नहीं रहते बल्कि बाहर निकलकर आते। जैसे चोरों को पीटा जाता है वैसे उन्हें पीटा गया... हम में से किसी नेता ने भी न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग नहीं की और अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों की तरह पिटाई खाने के बाद कह रहे थे कि आवाम उनकी रक्षा करेगी। फिर देखा गया कि उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र दिया।

हम लोग उन्हें लेकर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जहां तक ममता बनर्जी की बात है तो हम मानते हैं कि ममता बनर्जी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं और हमारी उनसे मांग रहेगी कि वे हमारी मुख्य सलाहकार की तरह हमारी पार्टी का नेतृत्व करती रहें। Edited by: Sudhir Sharma
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