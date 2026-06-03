Surya Chauhan Murder Case : सूर्या चौहान की हत्या में शामिल 5वां आरोपी गिरफ्तार, गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर

थाना खोड़ा पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी आरोपी सारिक मेवाती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थीं। इस मामले में पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर बुलडोजर

सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद जिले में अपराधियों के सत्यापन और अवैध मदरसों पर प्रशासन सख्त हो गया है। मंगलवार को खोड़ा में 2 अवैध मदरसों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई के बाद बुधवार को मसूरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने एक सील मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। प्रशासन की टीम ने करीब एक हेक्टेयर सरकारी जमीन पर बने इस मदरसे को ढहा दिया।

सूर्या के बड़े भाई को सरकार ने दी नौकरी

सूर्या चौहान की हत्या के बाद उसके परिवार की मदद के लिए गाजियाबाद प्रशासन सहित कई लोग आगे आए हैं। प्रशासन की तरफ से सूर्या के परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद और उनके बड़े भाई को खोड़ा नगर पालिका के सफाई विभाग में सुपरवाइजर की नौकरी दी गई है।

क्या था पूरा मामला

सूर्या मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बकरीद के दिन असद ने सूर्या को बहाने से बुलाया और फिर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या से पहले असद ने सूर्या से कहा कि आ तुझे दिखाते हैं, बकरा हलाल कैसे होता है। मामले में दोनों के बीच कुछ दिन पहले हुए विवाद की बात भी सामने आई। इसका CCTV भी सामने आया था। पुलिस पूछताछ में सारिक ने बताया कि असद, फरहान, अतीक और नवाब आदि के साथ मिलकर सूर्या को चाकू मारे थे। असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। जबकि असद का पिता नवाब, फरहान और अतीक पूर्व में जेल जा चुके हैं। Edited by: Sudhir Sharma (प्रतीकात्मक फोटो)