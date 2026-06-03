बुधवार, 3 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. surya chauhan murder case fifth accused arrest ghaziabad bulldozer action
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: बुधवार, 3 जून 2026 (20:53 IST)

Surya Chauhan Murder Case : सूर्या चौहान की हत्या में शामिल 5वां आरोपी गिरफ्तार, गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर

buldozar action
उत्तरप्रदेश में गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। 28 मई 2026 को खोड़ा थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना में सूर्या प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
थाना खोड़ा पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपए के इनामी आरोपी सारिक मेवाती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थीं। इस मामले में पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 

गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर बुलडोजर 

सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद जिले में अपराधियों के सत्यापन और अवैध मदरसों पर प्रशासन सख्त हो गया है। मंगलवार को खोड़ा में 2 अवैध मदरसों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई के बाद बुधवार को मसूरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने एक सील मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। प्रशासन की टीम ने करीब एक हेक्टेयर सरकारी जमीन पर बने इस मदरसे को ढहा दिया।

सूर्या के बड़े भाई को सरकार ने दी नौकरी

सूर्या चौहान की हत्या के बाद उसके परिवार की मदद के लिए गाजियाबाद प्रशासन सहित कई लोग आगे आए हैं। प्रशासन की तरफ से सूर्या के परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद और उनके बड़े भाई को खोड़ा नगर पालिका के सफाई विभाग में सुपरवाइजर की नौकरी दी गई है।

क्या था पूरा मामला 

सूर्या मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बकरीद के दिन असद ने सूर्या को बहाने से बुलाया और फिर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या से पहले असद ने सूर्या से कहा कि आ तुझे दिखाते हैं, बकरा हलाल कैसे होता है। मामले में दोनों के बीच कुछ दिन पहले हुए विवाद की बात भी सामने आई। इसका CCTV भी सामने आया था। पुलिस पूछताछ में सारिक ने बताया कि असद, फरहान, अतीक और नवाब आदि के साथ मिलकर सूर्या को चाकू मारे थे। असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। जबकि असद का पिता नवाब, फरहान और अतीक पूर्व में जेल जा चुके हैं। Edited by: Sudhir Sharma (प्रतीकात्मक फोटो) 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
CM मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार में करेंगे सफर, 500 KM रेंज वाली EV से दिया ‘विकसित भारत 2047’ का संदेश

WhatsApp ला रहा नया Scam Alert फीचर, अनजान मैसेज पर मिलेगी चेतावनी; यूजर्स खुद तय करेंगे क्या करना है

WhatsApp ला रहा नया Scam Alert फीचर, अनजान मैसेज पर मिलेगी चेतावनी; यूजर्स खुद तय करेंगे क्या करना हैअगर आप WhatsApp पर आने वाले फर्जी मैसेज, ऑनलाइन ठगी और स्कैम कॉल्स से परेशान हैं, तो जल्द ही आपके लिए एक उपयोगी फीचर आने वाला है। लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नए ‘Scam Alert’ फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो संदिग्ध संदेशों की पहचान करने में मदद करेगा।

कर्नाटक को मिला नया CM, डीके शिवकुमार ने ली शपथ, सिद्धारमैया युग का हुआ अंत

कर्नाटक को मिला नया CM, डीके शिवकुमार ने ली शपथ, सिद्धारमैया युग का हुआ अंतकर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने बुधवार को कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 64 वर्षीय वोक्कालिगा नेता शिवकुमार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने लोक भवन के ग्लास हाउस में शाम 4.05 बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 30 मई को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने गए डीके शिवकुमार ने राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर पहुंचकर अपना वर्षों पुराना सपना पूरा कर लिया।

ममता बनर्जी की TMC में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ 60 विधायक, चुने गए विपक्ष के नेता, स्पीकर ने बागी गुट को दी मंजूरी

ममता बनर्जी की TMC में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ 60 विधायक, चुने गए विपक्ष के नेता, स्पीकर ने बागी गुट को दी मंजूरीपश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है। सोमवार को पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी के 60 बागी MLA ने विधायक दल का नेता घोषित किया। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंपा। स्पीकर ने बागी गुट को मंजूरी भी दे दी है।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

BTA से पहले US का बड़ा झटका, 60 देशों की बदनाम लिस्ट में क्यों है भारत का नाम, क्या पड़ेगा असर

BTA से पहले US का बड़ा झटका, 60 देशों की बदनाम लिस्ट में क्यों है भारत का नाम, क्या पड़ेगा असरभारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने की दिशा के बीच अमेरिका की एक नई व्यापारिक पहल ने बातचीत में नई चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने भारत सहित कई देशों को उन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल किया है, जिन पर जबरन मजदूरी (Forced Labour) से जुड़े उत्पादों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश देने के आरोपों के कारण अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है।

और भी वीडियो देखें

CM मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार में करेंगे सफर, 500 KM रेंज वाली EV से दिया ‘विकसित भारत 2047’ का संदेश

CM मोहन यादव अब इलेक्ट्रिक कार में करेंगे सफर, 500 KM रेंज वाली EV से दिया ‘विकसित भारत 2047’ का संदेशमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता की अपील का लगातार पालन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने 3 जून को बड़ा फैसला किया। वे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्होंने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल किया है। अब से मुख्यमंत्री डॉ यादव राजधानी में इलेक्ट्रिक कार का ही उपयोग करेंगे दरअसल, मुख्यमंत्री के काफिले में अब महिंद्रा कंपनी की XEV 9e इलेक्ट्रिक कार शामिल की गई है।

Surya Chauhan Murder Case : सूर्या चौहान की हत्या में शामिल 5वां आरोपी गिरफ्तार, गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर

Surya Chauhan Murder Case : सूर्या चौहान की हत्या में शामिल 5वां आरोपी गिरफ्तार, गाजियाबाद में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजरउत्तरप्रदेश में गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। 28 मई 2026 को खोड़ा थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना में सूर्या प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

योगी सरकार में बिजली व्यवस्था बनी मिसाल, डिमांड आपूर्ति में कई बड़े राज्यों को छोड़ा पीछे

योगी सरकार में बिजली व्यवस्था बनी मिसाल, डिमांड आपूर्ति में कई बड़े राज्यों को छोड़ा पीछेUP Power Supply Record: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिजली व्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है। भीषण गर्मी के बीच प्रदेशवासियों को निर्बाध और पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है।

WhatsApp ला रहा नया Scam Alert फीचर, अनजान मैसेज पर मिलेगी चेतावनी; यूजर्स खुद तय करेंगे क्या करना है

WhatsApp ला रहा नया Scam Alert फीचर, अनजान मैसेज पर मिलेगी चेतावनी; यूजर्स खुद तय करेंगे क्या करना हैअगर आप WhatsApp पर आने वाले फर्जी मैसेज, ऑनलाइन ठगी और स्कैम कॉल्स से परेशान हैं, तो जल्द ही आपके लिए एक उपयोगी फीचर आने वाला है। लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नए ‘Scam Alert’ फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जो संदिग्ध संदेशों की पहचान करने में मदद करेगा।

UPITS 2026 के जरिए वैश्विक व्यापार मानचित्र पर और मजबूत होगी UP की पहचान

UPITS 2026 के जरिए वैश्विक व्यापार मानचित्र पर और मजबूत होगी UP की पहचानUP International Trade Show 2026 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2026 का आयोजन किया जा रहा है। पिछले तीन संस्करणों की सफलता के बाद यह आयोजन अब उत्तर प्रदेश के उत्पादों, सेवाओं, तकनीक और नवाचारों को वैश्विक बाजार से जोड़ने वाला एक प्रमुख मंच बन चुका है। इसके माध्यम से प्रदेश के उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और निर्यात क्षेत्र को नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com