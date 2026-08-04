Tata की इलेक्ट्रिक कारों पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, Curvv EV पर 3 लाख से ज्यादा का फायदा

Tata EV Discounts August 2026: अगर आप अगस्त 2026 में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Tata Motors की डीलरशिप पर इस महीने कई आकर्षक ऑफर्स मिल रहे हैं। कंपनी चुनिंदा EV मॉडल और वेरिएंट पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर, स्क्रैपेज बेनिफिट और लॉयल्टी इंसेंटिव दे रही है।





हालांकि, सभी इलेक्ट्रिक कारों पर एक जैसे फायदे नहीं मिलेंगे। अगस्त 2026 के ऑफर्स में Tigor EV और Sierra EV को शामिल नहीं किया गया है। वहीं, Tata Nexon EV पर इस महीने सबसे कम बेनिफिट मिल रहा है। कंपनी के ये ऑफर्स 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेंगे। Tata Motors के अगस्त 2026 के ये ऑफर्स 31 अगस्त 2026 तक वैध हैं।

Curvv EV पर सबसे ज्यादा फायदा

अगस्त 2026 में Tata Motors की इलेक्ट्रिक कारों में Curvv EV पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके कुछ वेरिएंट पर ग्राहकों को अधिकतम 3.35 रुपए लाख तक के बेनिफिट मिल सकते हैं। Tata Curvv EV के चुनिंदा वेरिएंट पर 30,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट या 35,000 रुपए का स्क्रैपेज इंसेंटिव दिया जा रहा है।





इसके अलावा, मौजूदा Tata ग्राहक अगर अपनी पुरानी Tata ICE (पेट्रोल/डीजल) या EV को बदलकर नई Curvv X Series खरीदते हैं, तो उन्हें 30,000 रुपए का लॉयल्टी बेनिफिट भी मिल सकता है। इस तरह Curvv EV के X वेरिएंट पर ग्राहक अधिकतम 65,000 रुपए तक के लाभ का फायदा उठा सकते हैं।

Non-X Curvv EV पर 3.35 लाख रुपए तक की बचत

अगर ग्राहक Tata Curvv EV का Non-X वेरिएंट खरीदते हैं, तो अधिकतम बेनिफिट 3.35 रुपए लाख तक पहुंच सकता है। इसमें:3 लाख रुपए कैश डिस्काउंट। 35,000 स्क्रैपेज इंसेंटिव शामिल हैं। Curvv EV Creative वेरिएंट पर 2.50 रुपए लाख का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर इसमें 35,000 रुपए का स्क्रैपेज इंसेंटिव शामिल किया जाए, तो कुल फायदा 2.85 लाख रुपए तक हो सकता है।

Tata EV पर ऑफर्स की पूरी जानकारी

अगस्त 2026 में Tata Motors के EV ग्राहकों के लिए ऑफर्स मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग हैं। कंपनी कैश डिस्काउंट के अलावा पुराने वाहन को एक्सचेंज करने, स्क्रैप करने और मौजूदा Tata ग्राहकों को लॉयल्टी बेनिफिट देने जैसे विकल्प दे रही है।

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