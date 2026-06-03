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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: बुधवार, 3 जून 2026 (16:55 IST)

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G
भारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह नया मॉडल इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए Lava Bold N2 4G का अपग्रेडेड वर्जन है।

Lava Bold N2 5G की कीमत

 
Lava Bold N2 5G के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹12,999 रखी गई है। हालांकि लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहक इसे ₹11,999 में खरीद सकते हैं। स्मार्टफोन Billionaire Blue और Regal Gold रंगों में उपलब्ध होगा। इसकी बिक्री 9 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। कंपनी ने देशभर में ग्राहकों के लिए डोरस्टेप आफ्टर-सेल्स सर्विस का भी वादा किया है।
 

Lava Bold N2 5G के स्पेसिफिकेशंस

 
Lava Bold N2 5G में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इससे स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव अधिक स्मूद हो जाता है। फोन के फ्रंट में वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 6nm आधारित Unisoc T8200 ऑक्टा-कोर चिपसेट दिया गया है। यह स्मार्टफोन Android 16 पर चलता है और इसमें 4GB RAM के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
 

कैमरा सेटअप

 
फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है। सुरक्षा के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।
 

6000mAh की बड़ी बैटरी

 
Lava Bold N2 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर YouTube पर लगभग 815 मिनट तक और स्क्रीन-ऑन टाइम में करीब 743 मिनट तक चल सकता है। फोन 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, हालांकि बॉक्स में 10W चार्जर दिया गया है।
 

अन्य फीचर्स

5G कनेक्टिविटी
IP64 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस
Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम
साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर
6000mAh बैटरी
120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले
 
कुल मिलाकर, अगर आप कम बजट में लंबी बैटरी लाइफ, 5G सपोर्ट, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाला स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो Lava Bold N2 5G एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकता है।
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