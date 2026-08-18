Top News 18 August: JSSC-CGL रद्द, छात्र आंदोलन खत्म, मस्क को सरकार की दो टूक

Top News 18 August : JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने के बाद झारखंड में छात्र आंदोलन समाप्त हो गया। IMD ने मध्य और पूर्व भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान वार्ता में बाधा डालने पर ओमान को धमकाया तो सरकार ने मस्क से कहा कि भारत में लागू कानूनों का पालन करना ही होगा। 18 अगस्त की बड़ी खबरें :

झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा रद्द

झारखंड में छात्र आंदोलन समाप्त

मध्य और पूर्वी भारत में IMD का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तटों पर बने डिप्रेशन के प्रभाव से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। इससे मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से भी ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

ट्रंप की ओमान को धमकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देश ओमान को धमकी दी है कि अगर वह ईरान के साथ उनके प्रशासन की वार्ता में बाधा डालता है तो उस पर बमबारी की जाएगी। फॉक्स न्यूज की एक खबर के अनुसार, अमेरिका का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के साथ सीधा गुप्त संपर्क है। हालांकि IRGC ने इसका खंडन किया है।

सरकार की मस्क को चेतावनी

एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने सरकारी स्तर से की जाने वाली कंटेंट कार्रवाई को यूजर्स के लिए अधिक स्पष्ट करने की तैयारी की है। उनका कहना है कि सरकारों की ओर से मांगी जाने वाली किसी भी सेंसरशिप को अब साफ तौर पर देखा जा सकेगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि एक्स को भारत में लागू कानूनों का पालन करना ही होगा।