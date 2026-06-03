Delhi fire : दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग, 21 लोगों की मौत, होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार

दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित 'फ्लॉरिश स्टे' होटल और 'लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट' की इमारत में लगी भीषण अग्निकांड से 21 लोगों की मौत हो गई।जबकि कई अन्य घायल हो गए। होटल के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया गया है। वह हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज और अन्य आरोपियों के खिलाफ LoC (लुक आउट सर्कुलर) जारी किया गया था।प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अब तक यह पुष्टि हो चुकी है कि हादसे में कम से कम 18 विदेशी नागरिकों की भी जान गई है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर विदेश मंत्रालय दूतावासों के संपर्क में है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद दिल्ली सरकार और प्रशासन हरकत में आ गए हैं। राजधानी में होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया है।

घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूरे शहर में एक महीने तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान होटलों, गेस्ट हाउसों और अन्य इमारतों में फायर सेफ्टी नियमों के पालन की जांच की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है तथा पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। Edited by: Sudhir Sharma