दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे स्कूल शिक्षक, आखिर क्या है खबर का सच

खबरों के मुताबिक दिल्ली सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। शिक्षकों से जुड़ी यह खबर पूरी तरह गलत और भ्रामक जानकारी पर आधारित है। सरकार का कहना है कि न तो किसी शिक्षक को और न ही शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी को आवारा कुत्तों की गिनती का जिम्मा सौंपा गया है।





मीडिया खबरों के मुताबिक मूल रूप से 20 सितंबर को जारी सर्कुलर में केवल सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े निर्देश दिए गए थे। इसके तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों और स्टेडियमों में नियुक्त नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि उनके परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश न हो। यदि किसी स्थान पर आवारा कुत्तों का जमाव या ठिकाना पाया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकायों को तुरंत सूचना देकर आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई कराई जाए।