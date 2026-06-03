Cockroach Janata Party की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर किया यह बड़ा ऐलान, सरकार से बातचीत को भी तैयार

सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी ने कहा कि वह अपनी मांगों पर सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत करने के लिए तैयार है। CJP की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि NEET और CBSE से जुड़े विवादों में अब तक जवाबदेही तय नहीं की गई है। CJP ने दावा किया है कि प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे।

NEET और CBSE परीक्षा विवाद को लेकर बनने वाले नए राजनीतिक मंच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 6 जून को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले अपनी मांगों को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के प्रवक्ता और स्वतंत्र पत्रकार सौरव दास ने कहा कि हम हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष।

हालांकि CJP का कहना है कि उनका आंदोलन केवल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। उन्होंने CBSE अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले को पार्टी ने केवल 'आंखों में धूल झोंकने' वाला कदम बताया है।

उन्होंने यह भी बताया कि 6 जून को सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचने के बाद पार्टी से जुड़े अभिजीत दिपके जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए संसद मार्ग थाने जाएंगे। दिपके वर्तमान में अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के कोर सदस्य रह चुके हैं।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सौरव दास ने कहा कि हम लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल अधिकारियों के तबादले को कार्रवाई के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि समस्या पूरे सिस्टम में है। पार्टी की एक अन्य प्रवक्ता विजेता दहिया ने कहा कि यदि अभिजीत दिपके के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होती है तो इससे आंदोलन को और समर्थन मिलेगा। Edited by: Sudhir Sharma