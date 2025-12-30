मंगलवार, 30 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (16:11 IST)

CM धामी ने एंजेल चकमा के परिजनों से की बात, उत्तराखंड सरकार ने दी 4.12 लाख की मदद

Chief Minister Pushkar Singh Dhami
Tripura Student Murder Case : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नस्लीय हमले में मारे गए छात्र एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री धामी ने तरुण चकमा से कहा कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने चकमा के परिवार के लिए 4.12 लाख रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है।
 
खबरों के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नस्लीय हमले में मारे गए छात्र एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री धामी ने तरुण चकमा से कहा कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने चकमा के परिवार के लिए 4.12 लाख रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है। धामी ने कहा कि घटना के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा के साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी बात हुई है।
 
त्रिपुरा निवासी छात्र एंजल चकमा के साथ विवाद एक जन्मदिन की पार्टी में हुआ था। अब तक की विवेचना में इस पूरे प्रकरण में नस्लीय भेदभाव या टिप्पणी के साक्ष्य पुलिस को नहीं मिले हैं। पुलिस की ओर से इसके सापेक्ष जांच के कुछ तथ्यों को भी बताया है। पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें भेजी गई हैं।  
किस पर हुआ था नस्लीय हमला?
एंजेल चकमा के भाई माइकल चकमा ने एक वीडियो में बताया कि 9 दिसंबर की शाम को एंजेल चकमा अपने भाई और दो साथियों के साथ कुछ सामान लेने के लिए किराना स्टोर जा रहे थे, जहां अचानक कुछ युवाओं ने नस्लीय टिप्पणी करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो युवाओं ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और वह घायल हो गए। माइकल ने जैसे तैसे अपने भाई को अस्पताल में भर्ती कराया, मगर 17 दिनों बाद एंजेल चकमा की मौत हो गई। 
 
क्‍या होगी उच्चस्तरीय जांच?
भाजपा के पूर्व सांसद तरुण विजय त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या के बाद से उनके पिता तरुण प्रताप के लगातार संपर्क में हैं। एंजेल चकमा की हत्या के मामले में उच्चस्तरीय जांच के लिए पूर्व सांसद तरुण विजय ने गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा है।
Edited By : Chetan Gour
