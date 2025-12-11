गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
  Follow us
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (17:15 IST)

चीन बॉर्डर के पास बड़ा हादसा, खाई में गिरा ट्रक, 22 मजदूरों के मौत की आशंका

Accident near China border
अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में चीन बॉर्डर के पास एक भयावह सड़क हादसे की खबर है। मीडिया खबरों के अनुसार मजदूरों से भरा ट्रक चकलागम इलाके में पहाड़ी मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक में 22 मजदूर सवार थे। इनमें से 19 असम के तिनसुकिया जिले के गिलापुखरी टी एस्टेट के रहने वाले बताए गए हैं। 
हादसे में सभी मजदूरों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है,अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और तुरंत राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया। ALSO READ: 19 Minutes Viral Video: 19 मिनट का वायरल वीडियो, AI डीपफेक या असली? पढ़ लीजिए क्या है पुलिस की चेतावनी
हादसे के बाद आस-पास के ग्रामीणों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर मदद शुरू की। बाद में पुलिस, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और सेना की टीमों ने रेस्क्यू शुरू किया। खाई बहुत गहरी होने के कारण बचाव मुश्किल हो रहा है। कई मजदूरों को खाई में नीचे फंसे देखा गया है जिन तक पहुंचने में समय लग रहा है।
 
