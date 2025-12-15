PM मोदी ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यहां हुसैनिया पैलेस में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से मुलाकात की और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की। मोदी शाह अब्दुल्ला द्वितीय के आमंत्रण पर जॉर्डन की दो दिन की यात्रा पर यहां पहुंचे। मोदी की 4 दिवसीय 3 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव जॉर्डन है। इसके बाद वह इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे।

प्रधानमंत्री संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से तीन देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने पूर्व में कहा था कि जॉर्डन की उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी। जॉर्डन की यह पूरी तरह से द्विपक्षीय यात्रा 37 साल बाद हो रही है, और यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हुई है।