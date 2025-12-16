LIVE: कोहरे का कहर, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर 10 गाड़ियों की टक्कर, 4 की मौत

मोहाली में सोमवार को एक कबड्डी मैच के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर मैच को प्रोमोट कर रहे खिलाड़ी राणा बालाचौरीया की हत्या कर दी। मीडिया के मुताबिक यह घटना शाम करीब 5.30 बजे सेक्टर 82 के एक मैदान में हुई, जहां एक कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। मीडिया खबरों के मुताबिक मैच चल रहा था तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी। इससे खिलाड़ी और दर्शक जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।