सोमवार, 15 दिसंबर 2025
  4. Mohali Kabaddi Player Rana Balachauria shot dead during Kabaddi match in Mohali
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: चंडीगढ़ , सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (23:09 IST)

मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बालाचौरीया को गोली मार कर हत्या

मोहाली में सोमवार को एक कबड्डी मैच के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी कर मैच को प्रोमोट कर रहे खिलाड़ी राणा बालाचौरीया की हत्या कर दी। मीडिया के मुताबिक यह घटना शाम करीब 5.30 बजे सेक्टर 82 के एक मैदान में हुई, जहां एक कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। मीडिया खबरों के मुताबिक मैच चल रहा था तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी। इससे खिलाड़ी और दर्शक जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। 
फायरिंग की आवाज मैच की लाइव रिकॉर्डिंग में भी कैद हो गई। बालाचौरीया को सिर और चेहरे पर गोली लगी और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चश्मीदीदों ने बताया कि कुछ लोग बोलेरो गाड़ी में इवेंट वाली जगह पर आए और जैसे ही टीमें मैदान में उतर रही थीं, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। 
शुरुआत में, भीड़ में मौजूद कई लोगों को लगा कि यह पटाखों की आवाज़ है, लेकिन जब यह साफ हो गया कि गोलियां चलाई गई हैं, तो अफरा-तफरी मच गई। पुलिस उप अधीक्षक एचएस बल इस इवेंट के मुख्य अतिथि थे और उनके इवेंट वाली जगह से जाने के कुछ ही देर बाद गोलीबारी हुई। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख, जो टूर्नामेंट में शामिल होने जा रहे थे, घटना की जानकारी मिलने के बाद कथित तौर पर वापस लौट गए। Edited by : Sudhir Sharma
नीतीश बाबू की मानसिक स्थिति दयनीय, RJD ने कहा- 100% संघी हो चुके हैं

नीतीश बाबू की मानसिक स्थिति दयनीय, RJD ने कहा- 100% संघी हो चुके हैंराष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार की एक हरकत को लेकर निशाना साधा है। सोमवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

देश के किस राज्य में मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, सरकार ने दी जानकारी

देश के किस राज्य में मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, सरकार ने दी जानकारीकेंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि आंध्रप्रदेश में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगे हैं, जिसका मुख्य कारण राज्य द्वारा लगाया जाने वाला सबसे अधिक मूल्य वर्द्धित कर (वैट) है जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में ईंधन की कीमतें सबसे कम हैं।

नितिन नबीन को कितनी सैलरी मिलेगी, अध्यक्ष बनने के क्या सुविधाएं देती है BJP

नितिन नबीन को कितनी सैलरी मिलेगी, अध्यक्ष बनने के क्या सुविधाएं देती है BJPnitin nabin News in hindi : भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाला। भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री और तेज-तर्रार नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। आपको बता दें कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष या कोई भी और ओहदा सरकारी पद नहीं है।

आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर संसद में बवाल, क्या है भाजपा नेताओं की मांग?

मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर संसद में बवाल, क्या है भाजपा नेताओं की मांग?Parliament news in hindi : कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गई आपत्तिजनक नारेबाजी पर संसद के दोनों सदन में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से इस मामले में माफी की मांग की।

पहलगाम आतंकी हमले पर NIA की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपियों के खिलाफ 1,597 पन्नों की चार्जशीट, LeT और TRF भी शामिल

पहलगाम आतंकी हमले पर NIA की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपियों के खिलाफ 1,597 पन्नों की चार्जशीट, LeT और TRF भी शामिलपहलगाम आतंकी हमले के करीब 8 महीने बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। चार्जशीट में 5 व्यक्तियों के साथ-साथ पाकिस्तान स्थित दो आतंकी संगठनों- लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को आरोपी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री योगी से मिले टाटा संस के चेयरमैन, यूपी में एआई सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हाई-टेक निवेश पर बनी सहमति

मुख्यमंत्री योगी से मिले टाटा संस के चेयरमैन, यूपी में एआई सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हाई-टेक निवेश पर बनी सहमतिमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोमवार को टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में टाटा समूह द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति, विस्तार तथा नए निवेश प्रस्तावों पर व्यापक और सार्थक चर्चा हुई। बैठक में एआई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा विनिर्माण, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी, पर्यटन, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को लेकर सहमति बनी।

CM रेखा गुप्ता के स्टेडियम में प्रवेश करते ही AQI, AQI के नारे लगे

CM रेखा गुप्ता के स्टेडियम में प्रवेश करते ही AQI, AQI के नारे लगेLionel Messi in Delhi: लियोनेल मेसी के बहुप्रतीक्षित 'जीओएटी इंडिया टूर' की शुरुआत भले ही अव्यवस्थित ढंग से हुई, लेकिन समापन दिल्ली में शानदार तरीके से हुआ। दरअसल, कोलकाता में मेसी की झलक न पाकर प्रशंसक भड़क गए थे। हालांकि दिल्ली में 15 दिसंबर को लियोनल मेसी के ईवेंट में फैंस अपने चहेते खिलाड़ी की झलक पाकर खुश हो गए।

उन्नत खेती की राह पर यूपी, नवाचार से बढ़ रही किसानों की समृद्धि

उन्नत खेती की राह पर यूपी, नवाचार से बढ़ रही किसानों की समृद्धिModern farming in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में खेती अब परंपरागत ढर्रे से निकलकर आधुनिक, तकनीक आधारित और लाभकारी मॉडल की ओर तेजी से बढ़ रही है। फसल पुनर्चक्रण, टिश्यू कल्चर तथा सहकारिता आधारित खेती प्रदेश में प्रचलित है, जिसे सरकारी प्रोत्साहन मिलने से किसानों की आय बढ़ी है। वह न केवल खेती को एक व्यवस्थित उद्यम के रूप में स्थापित कर रहे हैं बल्कि उनकी उन्नत फसलें नए बाजारों में भी अपनी पैठ बना रही हैं।

दिल्ली-एनसीआर का नया ग्रोथ सेंटर बनेगा हापुड़, 1300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

दिल्ली-एनसीआर का नया ग्रोथ सेंटर बनेगा हापुड़, 1300 करोड़ के निवेश प्रस्तावChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास का बड़ा गंतव्य बनाने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में अब दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक नया निवेश केंद्र तेजी से उभर रहा है और वह हापुड़ है।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।
