Weather Update : बदला मौसम का मिजाज, कई राज्‍यों में ठंड की दस्‍तक, जानें कहां होगी बारिश

Weather Update News : देश के ज्यादातर राज्यों से मानसून की विदाई के बाद मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। ऐसे में अनुमान है कि नवंबर महीने से कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों की बर्फबारी के बाद धूप निकलने लगी है।





केरल के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के तीन सुदूर दक्षिणी जिलों में ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला लगभग थम गया है। मौसम आज शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है।





स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हुई। तेलंगाना, दक्षिण मध्‍य महाराष्ट्र और असम में हल्की वर्षा दर्ज की गई।

