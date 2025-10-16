Weather Update : बदला मौसम का मिजाज, कई राज्यों में ठंड की दस्तक, जानें कहां होगी बारिश
Weather Update News : देश के ज्यादातर राज्यों से मानसून की विदाई के बाद मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। ऐसे में अनुमान है कि नवंबर महीने से कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों की बर्फबारी के बाद धूप निकलने लगी है।
मध्यप्रदेश के सभी जिलों से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के कुल 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने के चलते स्थानीय अधिकारियों ने कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
केरल के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के तीन सुदूर दक्षिणी जिलों में ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला लगभग थम गया है। मौसम आज शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार,
अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, रायलसीमा, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। यह परिदृश्य संकेत देता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने अंतिम चरण में है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हुई। तेलंगाना, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और असम में हल्की वर्षा दर्ज की गई।
