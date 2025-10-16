गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025
Weather Update : बदला मौसम का मिजाज, कई राज्‍यों में ठंड की दस्‍तक, जानें कहां होगी बारिश

Weather Update News : देश के ज्यादातर राज्यों से मानसून की विदाई के बाद मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। ऐसे में अनुमान है कि नवंबर महीने से कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों की बर्फबारी के बाद धूप निकलने लगी है।

खबरों के अनुसार, पहाड़ी राज्यों में कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। उत्‍तर प्रदेश में वाले दिनों में सुबह और रात को हल्की ठंड का अहसास होगा। बिहार में भी तापमान में आए दिन गिरावट दर्ज की जा रही है। मानसून की विदाई के बाद मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है।
ऐसे में अनुमान है कि नवंबर महीने से कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों की बर्फबारी के बाद धूप निकलने लगी है।

मध्यप्रदेश के सभी जिलों से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर प्रदेश के कुल 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने के चलते स्थानीय अधिकारियों ने कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
केरल के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को भारी बारिश के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के तीन सुदूर दक्षिणी जिलों में ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है। छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला लगभग थम गया है। मौसम आज शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, रायलसीमा, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। यह परिदृश्य संकेत देता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने अंतिम चरण में है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हुई। तेलंगाना, दक्षिण मध्‍य महाराष्ट्र और असम में हल्की वर्षा दर्ज की गई।
ये भी पढ़ें
LIVE: नीतीश की जदयू ने जारी की फाइनल लिस्ट, काटा गोपाल मंडल का टिकट

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरण

Maithili Thakur : क्या सियासत की अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगी मैथिली ठाकुर, अलीनगर की सीट कितनी आसान, क्या कहता है समीकरणलोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है। मैथिली ठाकुर ने एक दिन पहले 14 अक्टूबर को ही भाजपा में शामिल हुई थीं। मै‍थिली बेनीपट्‍टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन भाजपा ने यहां विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया। क्या मैथिली संगीत के सुरों की तरह आम जनता की नब्ज को समझ पाएंगी।

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंक

पाकिस्तान की 'बहादुर' सेना ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, घंटों सड़कों पर घूमते रहे अफगानी टैंकPakistan Afghanistan war: आसिम मुनीर की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। जैसे ही अफगानी टैंक पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैनिक डर के मारे छिप गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 4 बजे के लगभग स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई।

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

EV, बैटरी सब्सिडी से क्यों चिढ़ा चीन, भारत की WTO में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामलाचीन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज कराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय डब्ल्यूटीओ के समक्ष चीन द्वारा रखी गई विस्तृत प्रस्तुतियों का अध्ययन करेगा।

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजी

शिवराज के घर धान की बोरी लेकर अचानक पहुंचे जीतू पटवारी, भावांतर का विरोध, जमकर नारेबाजीप्रदेश की किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को राजधानी भोपाल में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। सोयाबीन किसानों की समस्या और किसानों को खाद नहीं मिलने पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बिना किसी पूर्व सूचना के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले 'मामा के घर' पहुंच गए। अचानक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस ने गाडियों और बेरिक्रेडिंग कर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिसिया इंतजाम को धता बताते हुए पीसीसी चीफ शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे।

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसम

गाजा में फिर भड़केगा युद्ध, Hamas ने लौटाए किसी और के शव, डोनाल्ड ट्रंप के Gaza Peace Plan की उड़ाई धज्जियां, Israel ने खाई खात्मे की कसमअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप Gaza Peace Plan के जरिए 2 साल से चली आ रही इजरायल और हमास युद्ध को खत्म कराने का दावा किया, लेकिन हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियां मारकर अपने मंसूबे बता दिए। अब मीडिल ईस्ट पर फिर जंग का खतरा मंडराने लगा है। मीडिया खबरों के मुताबिक इस बीच हमास ने एक ऐसा खेल कर दिया, जिससे इजराइल अब फिर भड़क सकता है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: झूठा है ट्रंप का दावा, रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत

LIVE: झूठा है ट्रंप का दावा, रूस से तेल खरीदता रहेगा भारतLatest News Today Live Updates in Hindi : भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के रूस से तेल नहीं खरीदने संबंधी दावे को खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा था कि पीएम मोदी ने उन्हें रूस से तेल खरीदी बंद करने का आश्वासन दिया है। पल पल की जानकारी...

महिला क्रिकेट टीम ने उज्जैन जाकर भस्म आरती में महाकाल से मांगा जीत का आशीर्वाद

महिला क्रिकेट टीम ने उज्जैन जाकर भस्म आरती में महाकाल से मांगा जीत का आशीर्वादभारतीय महिला क्रिकेट टीम एवं कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने बुधवार तड़के मध्यप्रदेश उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर में भस्म आरती की और जीत का आशीर्वाद लिया। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, स्पिनर स्नेह राणा दीप्ति शर्मा राधा यादव और श्री चरणी तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकर और अरुंधती रेड्डी इस आरती में शामिल थी।

राहुल गांधी बोले, ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी, करने दी एक और घोषणा

राहुल गांधी बोले, ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी, करने दी एक और घोषणाRahul Gandhi attacks PM Modi : भारत के रूस से तेल नहीं खरीदने संबंधी ट्रंप की घोषणा पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने ट्रंप को एक और घोषणा करने दी। उन्होंने दावा किया कि मोदीजी ट्रंप से डरते हैं।

क्या रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, ट्रंप ने दिया बड़ा बयान

क्या रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, ट्रंप ने दिया बड़ा बयानDonald Trump : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत सरकार ने भी ट्रंप के दावे की पुष्‍टि नहीं की है। भले ही ट्रंप यह दावा कर रहे हो लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह रूस से तेल खरीदता रहेगा।

ईयू के स्टील पर टैरिफ दोगुना करने के कदम के पीछे क्या मकसद

ईयू के स्टील पर टैरिफ दोगुना करने के कदम के पीछे क्या मकसदपिछले हफ्ते यूरोपीय संघ आयोग ने घोषणा की कि टैरिफ-मुक्त सीमा से ज्यादा होने वाले स्टील आयात पर शुल्क बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया जाएगा। टैरिफ-मुक्त सीमा को भी 47 फीसदी घटाकर 18।3 मिलियन टन सालाना कर दिया जाएगा। फिलहाल यह प्रस्ताव संघ के 27 सदस्य देशों और यूरोपीय संसद की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
