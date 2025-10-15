बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (09:11 IST)

ट्रंप ने पुतिन को बताया अच्छा दोस्त, कहा 1 हफ्ते में जीत लेना था युद्ध

trump putin friendship
Trump Putin news in hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को अच्छा दोस्त बताते हुए रूस युक्रेन युद्ध को लेकर उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह इस युद्ध को क्यों जारी रखे हुए हैं। यह युद्ध उनके लिए बहुत बुरा रहा है। वह चार साल से चल रहे उस युद्ध में जा रहे हैं जिसे उन्हें एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था।
 
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय लंच के दौरान कहा कि मैं बहुत निराश हूं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे। शायद अब भी हैं। मुझे नहीं पता कि वह इस युद्ध को क्यों जारी रखे हुए हैं। यह युद्ध उनके लिए बहुत बुरा रहा है। वह 4 साल से चल रहे उस युद्ध में जा रहे हैं जिसे उन्हें एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि यह एक भयानक युद्ध है। उन्होंने लगभग डेढ़ लाख सैनिक खो दिए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से मौतों के मामले में यह सबसे बड़ी घटना है। यह किसी भी युद्ध से बड़ी है। मैंने उनमें से आठ का निपटारा किया है। मौतों के मामले में सबसे बड़ी घटना यही है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में भी बहुत संभावनाएं थीं। हमने उसमें बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उन्हें इस युद्ध को पूरी तरह से सुलझाना होगा।
 
व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात से 2 दिन पहले ट्रंप के इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका कीव की मदद के लिए उसे टॉमहॉक मिसाइलें दे सकता है। हालांकि रूस ने कहा है कि इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
 
ट्रंप की टैरिफ धमकी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने उन सभी से कहा जो BRICS में शामिल होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके देश पर टैरिफ लगाएंगे। BRICS डॉलर पर हमला था और मैंने कहा अगर आप यह खेल खेलना चाहते हैं, तो मैं अमेरिका में आने वाले आपके सभी उत्पादों पर टैरिफ लगा दूंगा। उन्होंने कहा कि जैसा मैंने कहा, हम BRICS से बाहर हो रहे हैं। अब वे इस बारे में बात भी नहीं करते।
edited by : Nrapendra Gupta 
Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0

Pakistan को लेफ्टिनेंट जनरल की चेतावनी, और भी घातक होगा Operation Sindoor 2.0सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह फिर से पहलगाम जैसे हमले करने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का दूसरा चरण और भी घातक होगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगा

सिवनी हवाला कांड में SDOP पूजा पांडे समेत 6 गिरफ्तार, 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, बोले CM , किसी को बख्शा नहीं जाएगासिवनी में 3 करोड हवाला कांड मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने SDOP समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध मुक्त वातावरण बनाना और नागरिकों की सुरक्षा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का मुख्य दायित्व है। अपने कर्तव्यों से हटकर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लान

बेलगाम ट्रैफिक के आगे बेबस पुलिस, इंदौर का निकला दम, जिम्‍मेदार बोले- दिक्‍कत तो है पर सुधारेंगे, करेंगे इंजीनियरिंग प्‍लानदीवाली का त्‍योहार। इस पर जगह-जगह जाम। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। नो एंट्री में एंट्री और वन वे में प्रवेश। इन सब अव्‍यवस्‍थाओं ने मिलकर इंदौर के ट्रैफिक को बेलगाम कर दिया है। सबकुछ सही करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस की आंखों में एक बेबसी नजर आती है। वजह है बढ़ती हुई भीड़, वाहनों के ग्राफ में उछाल और इंदौर के नागरिकों का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक सेंस। नतीजन इन दिनों शहर का ज्‍यादातर हिस्‍सा जाम की भेंट चढता नजर आ रहा है।

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर BJP शामिल, जानिए कहां से लड़ेंगी चुनावMaithili Thakur To Join BJP : लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पटना के होटल चाणक्य स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मिलन समारोह में मैथिली को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई।

उपेंद्र कुशवाह की नाराजगी से NDA में हड़कंप, क्या अमित शाह की एंट्री से बनेगी बात?

उपेंद्र कुशवाह की नाराजगी से NDA में हड़कंप, क्या अमित शाह की एंट्री से बनेगी बात?Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के बाद भी राजग में बवाल मचा हुआ है। जदयू नेता नीतीश कुमार के बाद आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीटों के बंटवारे पर नाराजगी जताई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल कुशवाहा के बयान पर बवाल मच गया। अमित शाह ने उन्हें बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है।

बिहार चुनाव में भी जेन-जी निभा सकते हैं अहम भूमिका

बिहार चुनाव में भी जेन-जी निभा सकते हैं अहम भूमिकाबिहार में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले तक सत्तारूढ़ एनडीए ने कई लोकलुभावन घोषणाएं कीं। वहीं विपक्षी महागठबंधन ने ना सिर्फ वर्तमान सरकार की खामियां निकाल उसे अक्षम बताया बल्कि अपनी ओर से भी कई लुभावने वादे किए। नौकरी-रोजगार और शिक्षा से जुड़ी घोषणाओं और वादों के केंद्र में जेन-जी मुख्य रूप से मौजूद है।

LIVE: उपेंद्र कुशवाह का बड़ा बयान, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं

LIVE: उपेंद्र कुशवाह का बड़ा बयान, एनडीए में सब कुछ ठीक नहींLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के बाद भी राजग में बवाल मचा हुआ है। इस बीच उपेंद्र कुशवाह ने बयान जारी कर कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। पल पल की जानकारी...

IPS वाई पूरन कुमार मामले में नया मोड़, जांच कर रहे ASI ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली, 3 पेज के सुसाइड नोट में लगाए आरोप

IPS वाई पूरन कुमार मामले में नया मोड़, जांच कर रहे ASI ने की आत्महत्या, खुद को मारी गोली, 3 पेज के सुसाइड नोट में लगाए आरोपIPS अफसर वाई पूरन कुमार की खुदकुशी की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझ गई है। हरियाणा में रोहतक के साइबर सेल में तैनात ASI संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस को घटनास्थल पर से एक सुसाइड नोट और वीडियो मैसेज मिला है। इसमें ASI ने दिवंगत IPS अधिकारी पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

मिसाइल टेस्टिंग से खौफ में चीन और अमेरिका, हिन्द महासागर में भेजे जासूसी जहाज, क्या भारत ने बदल दिया प्लान

मिसाइल टेस्टिंग से खौफ में चीन और अमेरिका, हिन्द महासागर में भेजे जासूसी जहाज, क्या भारत ने बदल दिया प्लानभारत लगातार अपनी मिसाइल क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और साथ ही क्षेत्रीय विरोधियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। भारत 15 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी में एक लॉन्ग-रेंज मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। भारत के इस परीक्षण से पहले ही अमेरिका और चीन खौफ में आ गए हैं। अमेरिका और चीन दोनों ने ही अपने जासूसी जहाजों को बंगाल की खाड़ी के पास हिन्द महासागर में रवाना कर दिया।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
